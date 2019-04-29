شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تاكل بيض شم النسيم.. نصائح لشراء وتخزين وتلوين البيضة بشكل صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يكتمل شم النسيم عادة إلا بتلوين البيض واستخدامه فى العديد من الوصفات التى تعبر عن قدوم الربيع، ولكن هناك عدد من المحاذير التى يجب ان تلتزم بها لضمان جودة البيض والألوان المستخدمة.



بيض شم النسيم

أساسيات سلامة الأغذية عند شراء البيض

يُعد البيض من الأطعمة التى توصف بالخطرة نتيجة تسببها فى بعض الأمراض خاصة إذا لم يتم تداوله و تناوله بشكل صحيح، ووفقا لتقرير موقع " foodnetwork" فأن البيض غير المطهو ​​جيدًا يمكن أن يسبب التسمم بالسالمونيلا.

معظم الأشخاص المصابين بعدوى بكتيريا السالمونيلا يصابون بأعراض خلال 12 إلى 72 ساعة بعد الإصابة، و يمكن أن يتعافى معظم الأشخاص ، لكن إذا كانت الأعراض شديدة ، فقد تكون هناك حاجة لدخول المستشفى خاصة في أولئك الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي (مثل الصغار وكبار السن)، ولكن يمكنك أن تمنع الإصابة بأى بكتيريا من خلال المعالجة المناسبة والطهي وغسل اليدي جيدا.



البيض فى شم النسيم

وتبدأ سلامة البيض في السوق وتستمر حتى وقت حجز بقايا الطعام لذا احرص على اتباع الأتى:

- فحص كرتون البيض في السوق: فلا تشتري البيض المتسخ أو القذر وتأكد من التحقق من تاريخ البيع، ويجب دائمًا تبريد البيض حتى عند عرضه.

- التخزين: يجب ألا تضع البيض في درجة حرارة الغرفة أطول من ساعتين ، احرص على وضع البيض في الثلاجة الخاصة بك على الفور.

- التحضير: عند تحضير البيض اغسل يديك وأي أدوات أو أسطح تتلامس مع البيض، و إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كانت البويضات آمنة للأكل ، فتخلص منها.

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- الطهى: تأكد دائمًا من أن البيض آمن للأكل، من خلال تماسكه جيدا وتجنب تناول البيض النصف مطهو.

- تخزين البيض: يمكن تخزين البيض المسلوق في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع واحد.



بيض شم النسيم 1

نصائح قبل تلوين البيض فى شم النسيم

إذا كنت محبى تلوين البيض فى شم النسيم يجب أن تلتزم بالنصائح الأتيه:

- الطهي والتبريد: بمجرد تبريد البيض المسلوق بشكل صحيح، ضعه في الثلاجة وعندما تكون مستعدًا للتزيين ، ما عليك سوى إخراجه من الثلاجة.

- اختيار الألوان المخصصة للطعام: إذا كنت تخطط لتناول البيض بعد تزيينه، استخدم فقط الألوان الصحية المصنوعة للطعام، و تجنب الألوان الجاهزة أو ألوان الأطفال.

- التخزين: بمجرد الانتهاء من صبغ كل بيضة، ضعها مباشرة في الثلاجة حتى تظل باردة.