شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تحمى نفسك من التسمم فى شم النسيم.. نصائح وانت بتاكل الفسيخ والرنجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثناء الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، نجد أن تناول الأسماك المملحة كالرنجة والفسيخ والسردين والملوحة من أبرز أو أهم طقوس الاحتفال، ونجد أن البعض يقوم بالإكثار من تناول هذه الأسماك وقد يتعرض البعض للإصابة بالتسمم الغذائي أو الانتفاخ الشديد، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أهم النصائح الطبية التي تقلل فرص التعرض للتسمم وأيضا تقلل من التعرض لعسر الهضم أو الانتفاخ، وذلك وفقا لمصادر طبية.

نصائح يجب اتباعها عند تناول الأسماك المملحة كالرنجة والفسيخ والسردين والملوحة، أهمها:

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-عليك الإكثار من تناول الخضروات الورقية كالخس والبقدونس والجرجير والخيار والبصل الأخضر، لأنها غنية بالألياف التى تقلل من حدة الأملاح المتواجدة في الأسماك وتحد من التعرض لاي مشاكل صحية.

- شرب كميات كبيرة من الماء، أي تناول ما لا يقل عن 3 لتر من الماء في هذا اليوم للتخلص من ترسب الأملاح في الجسم.

-هل تعلم أن وضع أو إضافة الخل والليمون علي الرنجة والفسيخ من الأمور الهامة لأنها تعمل علي التقليل من الميكروبات والفيروسات الضارة.

- ينصح بالتقليل من تناول الفسيخ لزيادة فرص الاصابة بالتسمم، وعند اختيارك للرنجة عليك اختيار الغنية باللون الذهبي.