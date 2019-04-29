شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض للتسمم الغذائي عقب تناول الفسيخ والان مع التفاصيل

قبل ساعات من احتفال المصريين بأعياد شم النسيم طرح الدكتور حسام الجبلي، رئيس قسم الباطنة بمستشفى المعلمين، روشتة لتجنب أي أعراض قد تظهر نتيجة الإسراف في أكل الأسماك المملحة، وكذلك الفئات المحظور تناولها، وفقا للعين الإخبارية.

ويقول الدكتور حسام الجبلي إن أعراض التسمم الغذائي للفسيخ تظهر بعد 8 ساعات من تناوله، مشيرا إلى أن أبرز الأعراض التي تظهر نتيجة التسمم الغذائي للفسيخ تتمثل في "القيء، زغللة في العين، ارتجاع الطعام من الأنف، ضعف في العضلات وهزل عام، جفاف في الحلق، صعوبة في التنفس".

وتابع قائلا: "حال ظهور تلك الأعراض أو بعضها على الشخص عقب تناول الفسيخ عليه التوجه الفوري لأقرب مركز سموم أو مستشفى قريب لعمل الإسعافات الأولية للمريض.

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وتتمثل الإسعافات الأولية في تسهيل التنفس للمريض ومنعه من تناول أدوية لا تناسب حالته خلاف المصل المضاد للسم وهو الترياق الوحيد والمصرح به، ويتم عن طريق الحقن الوريدي ليتعادل مع جزيئات السم التي تؤثر على الجهاز العصبي للإنسان.

والتريقا عبارة عن عن زجاجة 250 مل قد يحتاج المصاب إلى تناول 3 منها.

وحذر رئيس قسم الباطنة بمستشفى المعلمين بعض الفئات من تناول هذا النوع من الأسماك قائلا: "يحظر على مرضى الكبد، وارتفاع ضغط الدم، ومرضي القلب، وكبار السن، والأطفال، والحوامل تناول الفسيخ والسردين والرنجة".

وقال إن الأعراض والمضاعفات التي قد تحدث لتلك الفئات تكون أكثر شراسة وخطورة ومن الممكن أن تؤدي إلى الشلل أو الوفاة نظرا لضعف المناعة لدى بعض المصابين بتلك الأمراض من ناحية وخطورة الأملاح على بعض الفئات من ناحية أخرى.