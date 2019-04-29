نصائح مهمة لصيام مرضى السكري في رمضان

نظمت جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية في جدة ندوة تثقيفية لمرضى السكري حول الصيام في شهر رمضان، وقدم المشاركون في الندوة نصائح مهمة حول الاحتياطات التي يجب على مريض السكري اتباعها في هذا الشهر الكريم، وشارك في الندوة عدد من المتخصصين، بينهم الدكتور عبدالرحمن الشيخ، استشاري أمراض الباطنة، والذي أكد ضرورة مراجعة مريض السكري الطبيب المعالج قبل البدء بالصيام لمعرفة إن كان الصوم مناسباً لحالته الصحية أم لا، ولتعديل جرعات العلاج التي تتناسب مع المريض إن سمح له الطبيب بالصيام.

وقدم المشاركون في الندوة عدداً من النصائح المهمة لمرضى السكري المسموح لهم بالصيام في رمضان، ومن أهمها:

1. تقسيم الفترة ما بين الإفطار والسحور ليتم تناول ثلاث وجبات خلالها على فترات متساوية .

2. تكون وجبة السحور متأخرة ومتكاملة غذائياً .

3. يمكن لمريض السكري ممارسة الرياضة أثناء فترة ما بين الإفطار والسحور على ألا تكون رياضة عنيفة، وسؤال طبيبه عن الرياضة المناسبة له.

4. لا ينصح المريض بمزاولة الرياضة أثناء فترة الصوم أو في الجو الحار، ولكن يمكنه القيام بأعماله العادية.

5. الإقلال من تناول العصائر المعلبة والمحلاة بالسكر، قدر الإمكان .

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6. الاستعاضة عن العصائر المعلبة والمحلاة بشرب الماء أو تناول كمية معتدلة من العصائر الطازجة التي تحضر بالبيت ودون إضافة السكر .

7. الإقلال من تناول المعجنات المقلية بالدهون، والاستعاضة عن ذلك بوضع المعجنات في الفرن، مع تقليل كميتها بالطبع بحسب المسموح به للمريض.

8. تجنب الأماكن المزدحمة بقدر المستطاع.

9. المحافظة على نفس كمية ونوعية الغذاء الذي تم وصفه من اختصاصي التغذية .

10. تقسيم كمية السعرات الحرارية على ثلاث وجبات «الإفطار ــ وجبة خفيفة ــ السحور» .

11. اصطحاب العلاج «حبوب أو أنسولين» في حافظة، ومعها جهاز قياس مستوى السكر في الدم باستمرار.

12. ضرورة حمل المريض بطاقة تعريفية عن إصابته بداء السكري ونوع العلاج المستخدم، حيث إن هذه البطاقة ضرورية عند حدوث أي مضاعفات للسكري لدى المريض خلال فترة صيامه.

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