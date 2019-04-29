شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من تساقط الشعر.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة تساقط الشعر دون وجود سبب مقنع لهذا الأمر، وخلال هذا التقرير المنشور عبر موقع "healthline" الطبي.

وأشار التقرير، إلي أن كثرة استخدام المواد الخاصة بفرد الشعر تعد من أهم وأبرز الأسباب المؤدية لتساقط الشعر، كما أن استخدام الصبغات الخاصة بتلوين الشعر أيضا من الأسباب، ولذا يجب تجنب استخدام هذه المواد حفاظا علي صحة الشعر.

كما أضاف التقرير، أن الإصابة بالصلع الوراثي من الأشياء المنتشرة لدي الكثيرين، وهو نتيجة لإصابة أحد الأبوين وينتقل هذا الأمر عبر الجينات الوراثية، وأيضا إصابة الشخص بالثعلبة ويكون في مكان ما في الشعر وليس لها أي أسباب واضحة.

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وأوضح التقرير أن حدوث مشاكل فى هرمونات الجسم كالهرمونات الأنثوية أو الغدد الصماء من أبرز الأسباب المؤدية لهذا الأمر.

وتابع التقرير: لا نستطيع أن ننكر دور الضغط النفسي في تساقط الشعر، ولذا نجد أن الأشخاص الذين يعانون من التوتر والقلق والاكتئاب يعانون من تساقط الشعر بطريقة ملحوظة ولا يستطيع أحد علاج هذا الأمر دون التخلص من السبب المؤدي له.

وأضاف: "ولا يستطيع أحد أن ينكر دور الإصابة بالأنيميا في تساقط الشعر، فهو ضعف عام في الجسم، وهذا الأمر يتسبب في تساقط الشعر بطريقة ملحوظة، ويجب علاج الأنيميا بشكل سريع تجنبا للإصابة بهذه المضاعفات".