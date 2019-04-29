شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتخلص من الندبات الجلدية وآثار الجروح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الندبات أو آثار الجروح هى علامة تركت على الجلد بعد التئام الجرح أو الإصابة، وبالرغم من أننا جميعًا نصاب بها إلا إنها قد تؤثر على ثقتك بنفسك إذا لم يتم التخلص منها، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح للتخلص من آثار الجروح، بحسب ما ذكر موقع net doctor.



واقى شمس

كيفية علاج الندباتعلى الرغم من أن الندبات لا تختفي عادةً تمامًا، إلا أن معظمها سيتلاشى تدريجيًا بمرور الوقت ولن يكون ملحوظًا بشكل خاص. كيفية علاج الندباتعلى الرغم من أن الندبات لا تختفي عادةً تمامًا، إلا أن معظمها سيتلاشى تدريجيًا بمرور الوقت ولن يكون ملحوظًا بشكل خاص.

وللمساعدة في تقليل شكل الندبات إخفائها اتبع هذه الطرق:

- لا تكشط الجلطات أو البقع ولا تغطي أي جروح بمرهم مضاد للماء (مثل الفازلين).

- عادةً ما يكون استخدام الكريمات الجلدية تأثيرًا مباشرًا بسيطًا على الندبة، لكن تدليك المرطب البسيط في الندبة يمكن أن يمنعها من أن تصبح جافة.

- استخدم واقٍ من الشمس على الندبة لأنها قد تكون حساسة لتأثيرات الشمس.



ندبات حب الشباب

حب الشباب ندبات حب الشباب قد يكون من الصعب علاج ندبات حب الشباب، وتشمل الخيارات الممكنة التقشير الجلدي والتقشير الكيميائي لتقليل عمق الندبة وشد الجلد.

ويمكن علاج ندبات حب الشباب باستخدام الليزر.

ندبات الحروق

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مع ندبات الحرق، تميل الحروق العميقة إلى التسبب في ندوب كبيرة. ويمكن إجراء عملية جراحية لاستبدال الندبات الشديدة جدًا بالجلد وللمساعدة في تقليل توتر الجلد.





علاج الندبات الكبيرةمن أمثلة خيارات العلاج الندبات الكبيرة:

استخدام ضمادة الضغط

عادة ما يتم تصنيعه من مواد قابلة للتمدد مثل الليكرا، يتم تطبيق الضغط على منطقة الندوب ليلًا ونهارًا لعدة أشهر أو حتى لفترة أطول.

السيليكون

توضع مباشرة على الجرح ، وهذه يمكن أن تسرع شفاء الندب.