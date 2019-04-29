شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. الجهاز العصبى المحيطى.. محور إرسال واستقبال المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينقسم الجهاز العصبي إلى قسمين وفقا لتقرير موقع "verywellmind" : الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي المحيطى، ويشتمل الجهاز العصبي المركزي على الدماغ والحبل الشوكي ، بينما يشمل الجهاز العصبي المحيطي جميع الأعصاب التي تتفرع من الدماغ والحبل الشوكي وتمتد إلى أجزاء أخرى من الجسم بما في ذلك العضلات والأعضاء.



ما هو الجهاز العصبي المحيطي؟ ما هو الجهاز العصبي المحيطي؟

الجهاز العصبي المحيطي (PNS) هو تقسيم الجهاز العصبي الذي يحتوي على جميع الأعصاب التي تقع خارج الجهاز العصبي المركزي.

الدور الرئيسي للجهاز العصبى المحيطى هو توصيل الجهاز العصبي المركزي بالأعضاء والأطراف والجلد، وتمتد هذه الأعصاب من الجهاز العصبي المركزي إلى المناطق الخارجية من الجسم.

يسمح النظام العصبى المحيطي للمخ والحبل الشوكي بتلقي وإرسال المعلومات إلى مناطق أخرى من الجسم ، مما يسمح لنا بالتفاعل مع المحفزات في البيئة.

Advertisements

الأعصاب التي تشكل الجهاز العصبي المحيطي هي في الواقع محاور من محاور عصبية من الخلايا العصبية، في بعض الحالات تكون هذه الأعصاب صغيرة جدًا ولكن بعض حزم الأعصاب كبيرة جدًا بحيث يمكن رؤيتها بسهولة بواسطة العين البشرية.



ينقسم الجهاز العصبي المحيطي نفسه إلى قسمين: ينقسم الجهاز العصبي المحيطي نفسه إلى قسمين:

الجهاز العصبي الجسدي

الجهاز العصبي المستقل

وتلعب كل من هذه المكونات دورًا مهمًا في كيفية عمل الجهاز العصبي المحيطي.