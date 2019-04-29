شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. بلسم الليمون والينسون لعلاج مشاكل المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آلام المعدة والإمساك وتهيج القولون.. من أبرز الاضطرابات التى تصيب الجهاز الهضمى وتؤثر على الحياة اليومية للشخص ويمكن علاج مشاكل المعدة والهضم من خلال هذه الوصفات الطبيعية، من خلال صحتك فى وصفة نقدم طريقة استخدام عشبة الليمون والينسون لعلاج مشاكل المعدة، بحسب ما ذكر موقع step to health

وصفة شاى اليانسون النجمى

اليانسون النجمي، أو اليانسون الصيني، مذاقه مشابه للينسون الطبيعي، ويُستخرج من ثمرة شجرة Illicium veru وموطنها الصين، واليانسون لديه العديد من الخصائص المفيدة للجهاز الهضمي.

يحتوي اليانسون على أنثول وهو مركب عطري يخفف من آلام المعدة والغثيان، وكذلك التورم والغازات، وله خصائص مهدئة للمعدة، وبعمل كمضاد حيوي ومضاد للجراثيم، ومضاد للطفيليات.

الطريقة:

- اغلي لتر واحد من الماء.

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-عندما يصل إلى الغليان أضف 30 جرامًا من اليانسون.

وصفة عشبة بلسم الليمون

عشبة بلسم الليمون، والذي يعرف أيضًا باسم ميليسا هو نبات يستخدم منذ العصور القديمة في تحسين الهضم، لأنه يحتوي على تربين، السترونيلول، السترال، وجيرانول هذه كلها مكونات نشطة تعطيها نكهة الحمضيات وخصائصها تعمل على تهدئة الأمعاء والهضم وعلاج جيدا للتشنجات المعوية والتهاب القولون وحرقة المعدة والمشاكل المرتبطة بالغازات.

الطريقة:

لتحضير كوب من شاي بلسم الليمون ستحتاج إلى 3 ملاعق كبيرة من أوراق بلسم الليمون المجففة.

اغلى كوب من الماء واضف إليها العشبة واشربه لتحسين الهضم.