شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد وأضرار أطعمة شم النسيم والان مع التفاصيل

تتميز احتفالية شم النسيم في مصر بأطعمة خاصة يرى بعض المؤرخين أنها ذات أصول فرعونية، وبينما يتجه الحديث دوما قبل المناسبة إلى التحذير من الأسماك المملحة.

ووفقا لــ "العين الإخبارية" تقدم دليلا غذائيا نشره المركز القومي للبحوث، تضمن نصائح لتناول آمن لتلك الأسماك، وكذلك نصائح خاصة للمرأة الحامل ومرضى السكر.

أولا: التناول الآمن للأسماك المملحة

1- بعد تناول الأسماك المملحة احرص على استهلاك مأكولات تحتوي على البوتاسيوم لطرد الملح الزائد من الجسم مثل: الموز والليمون والبطاطا والأفوكادو والزبادى أو اللبن الرايب أو شرائح البطاطس المسلوقة.

2- تناول المشروبات المدرة للبول مثل الكركديه ومشروب البقدونس، وأيضا الخضراوات والفواكه الغنية بالمياه مثل البطيخ والكنتالوب والخيار والخس.

3- تناول 3 لترات مياه على الأقل ويفضل إضافه أوراق النعناع أو الريحان أو شرائح الليمون أو فصوص الحبهان، بغرض زيادة مضادات الأكسدة.

ثانيا: مرضى السكر

1- تجنب الإكثار من تناول الخبز الأبيض، لأنه يعمل على رفع نسبة السكر في الدم بشكل مفاجئ مما يسبب مشكلات متعددة لمرضى السكر.

2- تناول البصل الأخضر لاحتوائه على مادة تشبه الأنسولين المفيد لمرضى السكر، بالإضافة إلى دوره في قتل البكتريا، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التى تخلص الجسم من الشوارد الحرة، كذلك احتواؤه على فيتامينات مثل "أ، ج"،

3- يفضل الإكثار من تناول الترمس والحلبة المنبتة.

ثالثا: المرأة الحامل

1- تناول البيض المسلوق للمرأة الحامل ضروري خلال فترات الحمل، لأن البروتين ضروري لبناء المشيمة وأنسجة الجنين، وتحتوي بيضة كاملة على نحو 6.3 جرام من البروتين.

Advertisements

كما يحتوي البيض على الكولين المهم للذاكرة، ويحسن من وظائف المخ ويقلل من ظهور العيوب الخلقية والاضطرابات العصبية للجنين.

كما أن البيض غني بالأحماض الأمينية مثل الربوفلافين والنياسين والعديد من الفيتامينات مثل فيتامين "ب 12" و"فيتامين "أ" و"فيتامين هـ" وفيتامين "د" والعديد من العناصر المعدنية مثل الزنك والمنجنيز.

2- ينصح أيضا بتناول المرأة الحامل للخرشوف لغناه بالكالسيوم الضروري لبناء عظام الطفل.

كما أن الخرشوف يحتوي على البوتاسيوم وهو ضروري أثناء فترات الحمل، حيث يعمل على تنظيم السوائل داخل الجسم، ونقص البوتاسيوم يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أثناء فترة الحمل.

كما يحتوي الخرشوف على نسبة كبيرة من الحديد، ومن المعروف أن الحديد ضروري جدا في تكوين الهيموجلوبين الذي يعمل على نقل الأوكسجين من الرئتين إلى أطراف الجسم، بجانب أنه غني بحامض الفوليك الذي يسهم في الوقاية من فقر الدم، ويقي الطفل من العيوب الخلقية مثل الشفة الأرنبية.

3- تعد الأسماك من أكثر الأطعمة التي ينصح بها للمرأة الحامل، حيث يعد بروتين السمك ذو قيمة حيوية عالية سهل الهضم، وتتراوح السعرات الحرارية للأسماك ما بين 50 و80 سعرا حراريا لكل 100 جرام، ونحو 20% بروتين.

والأسماك غنية بالعناصر والأملاح المعدنية المهمة في نمو وتطور الجنين مثل الفسفور، وهو من العناصر الضرورية لنمو المخ والأعصاب، وأيضا يعد اليود من أهم المعادن التي تساعد على نمو الجهاز العصبي والعقلي، ويؤدي نقصه إلى تأخير النمو الجسدي والتخلف العقلي للأطفال، كما أنه عنصر ضروري لوظائف الغدة الدرقية.

ويفضل أن تتناول الأم الحامل الأسماك المشوية والمسلوقة وكفتة السمك والتونة والجمبري.

وهناك بعض الأنواع التي يجب الامتناع عن تناولها أثناء فترات الحمل، لأنها قد تسبب مخاطر لها وللجنين مثل الفسيخ والرنجة، وتتمثل أضرارها في الآتي:

- الفسيخ من مصادر غير موثوق بها وغير محضر بطرق وشروط صحية، قد يسبب حالات من التسمم لاحتوائه على بكتيريا السالمونيلا والليستريا، التى تؤدي إلى انخفاض نسبة الأكسجين بالدم، ومن ثم يحدث ما يسمى بتسمم الحمل أو الإجهاض.

- الرنجة والسردين والأسماك المملحة عامة تسبب احتباس الماء تحت الجلد، مما يسبب ورما في اليدين والقدمين (الأوديما).

- زيادة نسبة الأملاح في جسم المرأة الحامل قد يؤدي إلى تكوّن أملاح زائدة على الكلى، وقد يسبب ارتفاعا في ضغط الدم للمرأة الحامل.