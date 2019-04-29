شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشاكل جلدية هتحصلك فى الحمل.. متقلقيش منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال فترة الحمل، يمر الجسم بالعديد من التغييرات الجسدية نتيجة تغيرات الهرمونات والمراحل المختلفة التى تمر بها المرأة، ويعتبر الجلد من أبرز الأماكن التى تتعرض لتغيرات ومشاكل مختلفة، ووفقًا لما ذكره موقع medicalnewstoday فإن أبرز التغيرات والمشاكل الجلدية التى تتعرض لها المرأة الحامل خلال فترة الحمل هى



الحمل

1:فرط التصبغ وظهور بقع داكنة على الجلد تسمى بالكلف من المشاكل التى تتعرض لها السيدات فى الحمل وتظهر على الوجه والخدين والأنف والجبهة، وهنا ينصح الأطباء بعدم التعرض للشمس أثناء فترة الظهر.

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2:علامات التمدد التى تتعرض لها البطن والأرداف والثديين أو الفخدين وهى من أبرز المشاكل الجلدية التى تتعرض لها الحامل أثناء فترة الحمل.



مشاكل الجلد

3:حب الشباب، يسبب التغيرات الهرمونية التى تمر بها المرأة خلال فترة الحمل، وينصح دائمًا بغسل الوجه بالمياه الفاترة مع استخدام غسول منظف وخالى من المواد الكيميائية.

4:ظهور الدوالى أو عروق العنكبوت، وهى من أبرز المشاكل الجلدية التى تتعرض لها الحامل وقد تختفى بعد الولادة.