شكرا لقرائتكم خبر عن علاج انتفاخ المعدة من ضمنها تناول المكملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الانتفاخ هو الشعور بانتفاخ فى البطن خاصة بعد تناول الطعام، وعادة ما يكون سبب الإفراط في إنتاج الغاز أو تقلبات في حركة عضلات الجهاز الهضمي، ويمكن أن يؤدي الانتفاخ في كثير من الأحيان إلى الألم والانزعاج والشعور بحشو فى البطن، كما يمكن أن تجعل معدتك تبدو أكبر .

والانتفاخ وفقًا لموقع "healthline" ليس هو نفس احتباس الماء فى الجسم، حيث ينطوي الانتفاخ على كميات من المواد الصلبة أو السوائل أو الغازات في الجهاز الهضمي، ومع ذلك في بعض الأشخاص، يحدث الانتفاخ في الغالب بسبب زيادة الحساسية.



انتفاخ المعدة

علاج انتفاخ المعدة

فيما يلي عدة طرق للتخلص من انتفاخ المعدة:

1. عدم تناول وجبات كثيرا في وقت واحد

قد تشعر بالملل كأنك منتفخ لكن المشكلة تكمن في أنك ببساطة أكلت أكثر من اللازم، إذا كنت تتناول وجبات كبيرة وتميل إلى الشعور بعدم الارتياح بعد ذلك، فجرّب تقسيم الوجبات إلى أجزاء أصغر.

والشخص الذي لديه ميل إلى الانتفاخ سيشعر بعدم الراحة من كمية أقل من الطعام مقارنة بالشخص الذي نادرًا ما يشعر بالانتفاخ، لهذا السبب فإن تناول وجبات أصغر يمكن أن يكون مفيدًا بشكل لا يصدق.

مضغ الطعام جيدًا أيضًا له تأثير إيجابى، فهو يقلل من كمية الهواء التي تبتلعها مع الطعام، كما أنه يجعلك تتناول الطعام بشكل أبطأ، وهو مرتبط أيضًا بتقليل تناول كميات الطعام.



انتفاخ المعدة1

2. استبعاد الأطعمة التى تسبب لك الحساسية الغذائية

قد يسبب تناول بعض الأطعمة التى تعانى من تحسس تجاهها إلى تزايد مشكلة انتفاخ البطن وإنتاج الغازات، وفيما يلى بعض الأطعمة التي لا تتحملها، وقد تتسبب في زيادة إنتاج الغاز والانتفاخ:

اللاكتوز: يرتبط عدم تحمل اللاكتوز بالعديد من أعراض الجهاز الهضمي، بما في ذلك الانتفاخ ويوجد في الحليب.

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الفركتوز: عدم تحمل الفركتوز يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ .

البيض: الغاز والنفخ من الأعراض الشائعة لحساسية البيض.

القمح والجلوتين: كثير من الناس لا يتحملون الجلوتين، وهو بروتين في القمح، والشعير وبعض الحبوب الأخرى.



منتجات تسبب انتفاخ المعدة

3. تجنب ابتلاع الهواء

يمكن أن يسهم الهواء المبتلع أثناء الطعام فى حدوث الانتفاخ، والسبب الرئيسي هو شرب المشروبات الغازية، التي تحتوي على الغازات التي تذوب في السائل، حيث تحتوي على فقاعات بها ثاني أكسيد الكربون، وهو غاز يمكن إطلاقه من السائل بعد وصوله إلى معدتك.



طرق علاج انتفاخ المعدة

4. تجنب الأطعمة التي تسبب الانتفاخ

بعض الأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن تجعل الناس ينتجون كميات كبيرة من الغاز والشعور بالانتفاخ، وتشمل البقوليات مثل الفول والعدس، وكذلك بعض الحبوب الكاملة.

يمكن للأطعمة الدهنية أن تبطئ عملية الهضم وإفراغ المعدة، ما يكون له فوائد للشبع (وربما يساعد في فقدان الوزن)، ولكن يمكن أن يكون مشكلة للأشخاص الذين يميلون إلى الانتفاخ، حاول تناول كميات أقل من الفول والأطعمة الدهنية لمعرفة ما إذا كان ذلك يساعد فى تجنب الانتفاخ.



علاج انتفاخ المعدة

5. تناول مكملات الإنزيم الهضمي

قد تساعد بعض المنتجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية في الحد من الانتفاخ، مثل الإنزيمات التكميلية التي يمكن أن تساعد في تحطيم الكربوهيدرات القابلة للهضم، وتشمل اللاكتاز: إنزيم يسبب انهيار للاكتوز وهو مفيد للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

6. تجنب الإمساك قدر الإمكان

الإمساك هو مشكلة شائعة فى الجهاز الهضمي للغاية، ويمكن أن يكون لها العديد من الأسباب المختلفة، تشير الدراسات إلى أن الإمساك يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى تفاقم أعراض الانتفاخ، لذا فإن زيادة شرب المياه والنشاط البدني يمكن أن يكون فعالاً ضد الإمساك، والحصول على مزيد من الألياف القابلة للذوبان في كثير من الأحيان.