شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الرنجة على صحتك.. من ضمنها تخفيض الدهون الثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمك الرنجة من الأسماك الزيتية المليئة بالعناصر الغذائية، وتعيش هذه الأسماك الصغيرة بالقرب من المناطق الساحلية للمحيط الأطلسي والمحيط الهادئ.

يعتبر سمك الرنجة من الأسماك المفيدة نظرا لاحتوائه على أحماض الأوميجا 3 3 ، بجانب أنه أحد أكثر مصادر الأحماض الدهنية تركيزًا، وذلك وفقا لتقرير موقع " nutritionadvance".



أسماك الرنجة

الفوائد الصحية للرنجة

1) الرنجة تخفض الدهون الثلاثية بالجسم

الأحماض الدهنية أوميجا 3 لها خصائص مضادة للالتهابات، وقد تبين أن استهلاك الأسماك الزيتية يساهم فى خفض مستويات الدهون الثلاثية الضارة بالكبد، ويعتقد أن كل هذه التغييرات تقلل من خطر حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية.



فوائد الرنجة للصحة

2) الرنجة تحتوي على مضادات الأكسدة المختلفة

معظم الناس يفكرون في أشياء مثل الشاي الأخضر والنبيذ الأحمر عندما يسمعون كلمة "مضادات الأكسدة"، ولكن هناك مركبان من أكثر مضادات الأكسدة قوة وهم فيتامين E والسيلينيوم يوجدان فى الرنجة.

يلعب هذان المغذيان دورًا مهمًا في دعم الجهاز المناعي، وهما يساعدان في التقليل إلى الحد الأدنى من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة لأنسجة الجسم .

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3) الرنجة توفر كمية كبيرة من فيتامين د

من المعروف أن التعرض للشمس الآمن هو أفضل مصدر لفيتامين د، ومع ذلك هناك أيضا بعض المصادر الغذائية الممتازة لفيتامين D3 ، وتعتبر الرنجة من بينهم.

يمكن أن يكون سمك الرنجة اختيارًا ممتازًا لأولئك الذين يعيشون في أجزاء من العالم لا يتعرضون فيها لضوء الشمس سوى ساعات محدودة.

يحتوي فيتامين (د) على العديد من الأدوار الحيوية في جسم الإنسان ، وتشير الأبحاث إلى أنه قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية .



سمك الرنجة 1

4) قد يزيد من إنتاج أكسيد النيتريك مما يقلل من ضغط الدم

تشير إحدى الدراسات الحديثة إلى أن الرنجة لها تأثير زيادة إنتاج أكسيد النيتريك في الدم مما قد يعمل على خفض ضغط الدم ،ومع ذلك لأن هذه دراسة صغيرة (15 مشاركًا) ، فمن الضروري إجراء مزيد من البحوث.



سمك الرنجة

5) الرنجة غنية بشكل لا يصدق بفيتامين B12

يحتوي الرنجة على تركيزات كبيرة من فيتامين ب 12، بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي الرنجة على كمية جيدة من فيتامينات ب الأخرى، والتي تلعب جميعها دوراً أساسياً في استقلاب الطاقة

ويعتبر فيتامين ب 12 أحد أكثر أوجه نقص المغذيات شيوعًا في العالم، خاصة في البالغين الأكبر سنًا.