تسألين نفسك عن أهمية التمارين وممارسة الرياضة بشكل عام؟ وممارسة الرياضة تعني جسماً صحياً خالياً من أمراض السمنة والسكر والضغط والروماتيزم وغيرها من الأمراض، كما أن ممارسة التمارين تعمل على شد الجسم والتخلص من الترهلات؛ خاصة في منطقتي البطن والأرداف، وسوف نعرض لك سيدتي مجموعة من تمارين شد الجسم، ونعدك بنتيجة أفضل مما تتوقعين، شرط الاستمرار والمواظبة على ممارستها.

تمارين لشد الجسم



التمرين الأول

تمرين شد الذراعين والظهر

اجلسي بشكل مريح، مع إبقاء الظهر مستقيماً، أمسكي أي ثقل ولو يكون كيلو في كل يد.

ارفعي الذراعين للأمام، مع جعل راحة اليد باتجاه الداخل.

استمري في رفع الثقل حتى يصبح الثقل فوق الرأس مع ثني المرفقين.

انتظري على هذا الشكل لمدّة 10 ثوانٍ.

اخفضي الذراعين، وكرري هذا التمرين 10 مرات يومياً.



التمرين الثاني

تمرين لشد البطن والأرداف

خذي وضع القرفصاء، مع إبقاء يديك متشابكتين أمام صدرك.

انخفضي باتجاه الأرض وأنتِ ثابتة على وضع القرفصاء.

انزلي وأنت في هذا الشكل 10 خطوات جانبًا تجاه الشمال واليمين.

كرري التمرين مرتين يومياً.



التمرين الثالث

تمرين شد الجسم

استلقي على الظهر، واثني الركبتين، وضعي اليدين وراء الأذنين.

حافظي على ثبات أسفل الظهر على الأرض.

ارفعي الكتفين عن الأرض قليلاً واخفضيهما للأسفل ببطء.

كرري التمرين 20 مرة يومياً.

ملحوظة: تجنبي الضغط على الرقبة باتجاه الصدر أثناء رفع الكتفين.

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