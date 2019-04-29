شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار الفسيخ ترسيب الأملاح فى الجسم ومشاكل صحية أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفسيخ يعد من رموز الاحتفال بشم النسيم، ويعد من أهم الطقوس التى يسعى لتناولها المصريون أثناء الاحتفال بأعياد الربيع، وهناك العديد من الأقاويل التي تحذر من تناوله، وأيضًا التى تؤكد أنه يزيد من نسب الإصابة بالتسمم الغذائي، وخلال هذا التقرير سنقدم أضرار الفسيخ، وذلك وفقًا لمصادر طبية.

ويعد الفسيخ من العادات التي الأساسية لدى المصريين خلال الاحتفال بشم النسيم، ونجد أن نسبة كبيرة من الأشخاص يعشقون تناوله، ويتفننون بطرق إعداده، فنجد من يقوم بإعداده في المنزل، وآخرون يشترونه جاهزًا، وفي جميع الأحوال نجد البعض يفضل تناوله بسلطة أو بالطحينة، ولكل شخص طريقة معينة ومحبه لديه لتناول الفسيخ.

وأكدت مصادر طبية أن تناول الفسيخ يتسبب في ترسب نسبة كبيرة من الأملاح داخل الجسم، وهذا الأمر يعد مؤشر خطر للإصابة بارتفاع نسبة ضغط الدم، وهذا الأمر يعرض حياتك للمزيد من الخطر لأنه يعرض حياة المخ للخطر، ويجب عليك في هذا الأمر الإكثار من تناول الماء.

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وأوضح أطباء أن تناولك للفسيخ المسمم يزداد من فرص الوفاة في حالة عدم الإلحاق بك، حيث إنها سمكة تحتوي علي سم قاتل يدمر الجسم، وهناك العديد من الأعراض التي تؤكد إصابتك بالتسمم الناتج عن تسمم الفسيخ، ومنها الشعور بزغللة في العين، وعدم القدرة علي الكلام، تنميل في الجسم خاصة الوجه، جفاف شديد في الحلق، وفي هذه الحالة يجب الذهاب مباشرة إلى المستشفى.

وأكدت المصادر أن تناول الفسيخ يتسبب فى تعرض القلب وصحته للخطر، حيث إنه يتسبب في الإصابة بانسداد الشرايين، وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، والعديد من الإضرار الأخرى كمشاكل فى الكبد، وعدم القدرة على التنفس بشكل سليم وصحي وطبيعي.

ولتجنب التعرض لأي أضرار صحية نتيجة لتناول الفسيخ، عليك الإكثار من تناول الخضراوات الورقية، تناول الحليب، أكل الموز أو البرتقال، فجميعها أطعمة مهمة وتاسهم في التقليل من التسمم.