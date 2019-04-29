شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب عسر الهضم وطرق علاجه المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عسر الهضم أو اضطراب المعدة هو الشعور بعدم الراحة والألم الشديد فى المعدة والشعور بالغثيان والقىء، قد يكون ذلك نتيجة التهاب شديد فى المعدة أو الإصابة بالأمراض السرطانية واتباع نظام غذائى غير صحيح.



عسر الهضم

ووفقا لما ذكره موقع mayoclinic فإن أبرز أسباب عسر الهضم هى:

أسباب عسر الهضم

1: قد يكون عسر الهضم نتيجة الإفراط فى تناول الأطعمة الدهنية والمقليات.

2: الأكل السريع دون مضغ يسبب عسر الهضم.

3:الإفراط فى تناول الكافيين والكحوليات والشيكولاتة والمشروبات الغازية والتدخين تسبب عسر الهضم والتهاب شديد.

4: القلق والتوتر والضغط النفسى من أبرز أسباب عسر الهضم ومشاكل المعدة.

5:استخدام المضادات الحيوية ومسكنات الألم والإفراط فى استخدام الفيتامينات ومكملات الحديد.

6:من أبرز أسباب عسر الهضم الالتهابات والقرح الهضمية.

7:حصوات المرارة قد تكون واحدة من أسباب عسر الهضم.

8:التهاب البنكرياس.

9: سرطان المعدة.

10: انسداد الأمعاء.

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وهناك بعض الأعراض التى تظهر على المريض وهى:

أعراض عسر الهضم



عسر الهضم

1:امتلاء المعدة سريعا بعد تناول الطعام، مع الشعور بالتعب والإرهاق الشديد.

2:الغثيان والقىء واضطرابات المعدة .

3:ألم شديد فى الجزء العلوى من البطن مع الشعور بحرق شديد.

4:انتفاخ البطن والغازات.

5:فقدان الشهية والوزن بشكل ملحوظ.

علاج عسر الهضم

ويكون علاج عسر الهضم عن طريق تناول مثبطات مضخة البروتون التى تعمل على تقليل حمض المعدة والأدوية المضادة للالتهاب مع اتباع بعض النصائح التى تحد من عسر الهضم وتساعده على علاجه بشكل أسرع وهى:

1: تجنب الأطعمة التى تسبب عسر الهضم مثل الأطعمة الحارة والمقليات.

2: تناول خمس وجبات فى اليوم ولكن بكميات قليلة بدلا من تناول وجبتين أو ثلاثة بكميات كبيرة مع مضغ الطعام جيدا.

3:عدم الإفراط فى استخدام الكحوليات والكافيين، والاسبرين والمسكنات.

4:تجنب التوتر والقلق مع تناول السوائل الطبيعية التى تساعد على الاسترخاء والهدوء.