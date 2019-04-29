شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض التسمم الغذائى ارتفاع حرارة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثناء الاحتفال بشم النسيم تزداد نسب الإصابة بالتسمم الغذائي، وذلك نتيجة لتناول الأسماك المملحة الفاسدة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أعراض الإصابة بالتسمم الغذائي، وطرق الوقاية منه، وذلك وفقًا لموقع "health".

أشار التقرير، إلى أن التسمم الغذائي يعد من الأمراض التي يصاب بها الكثيرون نتيجة لتناول الأطعمة الملوثة أو غير النظيفة، وهذا الأمر يعد كافيًا لنقل البكتيريا والفيروسات والطفيليات التي تسكن المعدة والأمعاء وتسبب الكثير من المشاكل الصحية لدي الشخص.

أعراض التسمم الغذائي

وأكد التقرير، أن الشخص المصاب بالتسمم الغذائي يصاب بالأعراض بعد مرور ساعات من تناول الطعام الملوث، وتختلف نسبة ودرجة الإصابة بالتسمم حسب الأعراض فبعض الأشخاص يتوجب عليهم الذهاب بشكل مباشر للمستشفى حتى يتمكن الشخص من الإلحاق به وتجنب حدوث أي مضاعفات كالجفاف.

وقدم التقرير العديد من الأعراض الأساسي الخاصة بالتسمم الغذائي، والتي يمكنك علاجها من خلال أخذ أدوية مطهرة والاهتمام بالطعام الخفيف، ومنها:

-الشعور بالغثيان.

-القيء المستمر وعدم القدرة علي تناول الطعام.

-يصاب البعض بالإسهال سواء كان مائي أو يصاحبه نزول قطرات من الدم.

-ألم شديدة في البطن، لا يستطيع الشخص تحمله بأي شكل من الأشكال.

-التعرض للإصابة بالتشنجات.

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-ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

-الهبوط والكسل وعدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

وأشار التقرير، إلى وجود بعض الأعراض التي تطلب الذهاب المباشر للمستشفي وذلك للإلحاق بالشخص، ومنها:

-عدم القدرة علي تناول السوائل في وحالة تناولها يتقيء لشخص.

-القيء الذي يصاحبه الدم.

-البراز الذي يصاحبه الدم.

-الإصابة بالإسهال لأيام عديدة.

-ألم في البطن شديدة.

-ارتفاع حرارة الجسم حتي تصل لـ39.

- نوبات متكررة من القئ.

وأضاف التقرير، أن تعرض الشخص المصاب بالتسمم يصبح أكثر عرضة للإصابة بالجفاف العام في الجسم، ويصبح الشخص يرغب في العطش، جفاف في الفم، قلة التبول، دوخة وخمول.