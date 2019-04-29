شكرا لقرائتكم خبر عن من غير ما تتخض..7 عادات يومية خاطئة بتسببلك الكوابيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الكوابيس من المشاكل التى يتعرض لها الكثيرون وهى عبارة عن أحلام مزعجة ومرعبة نصاب بها أثناء النوم، قد يكون للضغط النفسى عامل كبير فى الاصابة بالكوابيس المتكررة، ووفقا لما ذكره موقع bustle فأن هناك عادات يومية خاطئة يتبعها الكثيرون وتسبب لهم الكوابيس المزعجة ومنها.



الكوابيس

1:تناول الطعام قبل النوم مباشرة من ابرز العادات السيئة التى نتعرض لها وتسبب الكوابيس والأحلام المزعجة، فتناول وجبة كبيرة قبل النوم يسبب اضطرابات قبل النوم ومنها التعرق الليلى والكوابيس.

2:الاكثار من شرب الكحوليات وخصوصا قبل النوم يسبب الكوابيس.

3:تناول الادوية التى تؤثر على كيمياء المخ وخصوصا الادوية المضادة للاكتئاب والمهدئات وأدوية ضغط الدم .

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4:عدم الانتظام فى النوم والأرق والتوتر من أسباب الكوابيس اليومية.



كوابيس

5: النوم على الظهر يسبب العديد من المشاكل ، حيث انه قد يعرضك لضيق التنفس الشديد والكوابيس المزعجة.

6: الاكثار من تناول الاطعمة المسكرة والتوابل يزيد من خطر الاصابة بالكوابيس .

7:النوم مع تشغيل التلفزيون يسبب الكوابيس وذلك لأن مراكز اللغات فى الدماغ تكون نشطة وتسبب الكوابيس المزعجة.