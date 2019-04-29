شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لو قليلا.. المخاطر التى قد تواجهها من ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يلزم أن يكون ارتفاع ضغط الدم مرتفعًا للغاية للتسبب في مضاعفات صحية، ولكن يمكن لضغط الدم المرتفع قليلاً أن يمهد الطريق لمشاكل صحية خطيرة قد تكون فى غنى عنها.

ما هو ضغط الدم

يُعرَّف الآن ارتفاع ضغط الدم بـ130 مم من الزئبق لضغط الدم الانقباضي (العلوي) أو 80 مم زئبق للضغط الانبساطي (السفلي)، مقارنة بالتعريف الأقدم البالغ 140/90 وأعلى، وتم نشر الإرشادات الجديدة في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، ويقيس ضغط الدم الانقباضي الضغط في الأوعية الدموية أثناء انقباض القلب، بينما يقيس ضغط الدم الانبساطي الضغط بين النبضات.



مخاطر ارتفاع ضغط الدم

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم

1- خطر الخرف

أظهرت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية للقلب أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 50 عامًا والذين يعانون من ضغط الدم الانقباضي البالغ 130 ملم زئبق لديهم خطر أكبر بنسبة 45 % في الإصابة بالخرف لاحقًا في الحياة.

2- تلف بطيء وثابت فى القلب والدماغ

غالبًا ما يطلق على ارتفاع ضغط الدم القاتل الصامت لأنه لا يسبب أي أعراض في البداية، الأضرار الناجمة مع الوقت تحدث في القلب والأوعية الدموية وتحدث على المدى الطويل، قد يشمل الضرر السكتة الدماغية وأمراض القلب ومشاكل في الكلى ومشاكل في الرؤية.



مضاعفات ارتفاع ضغط الدم وامراض القلب

3- مرض القلب

رغم أن ارتفاع ضغط الدم كان دائمًا عامل خطر للإصابة بأمراض القلب، إلا أن بحثًا جديدًا يشير إلى أنه حتى مستويات ضغط الدم المرتفعة بشكل معتدل في مرحلة البلوغ المبكر قد تمهد الطريق لمشاكل القلب لاحقًا، ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم ضغط دم فوق المعدل الطبيعي 139/89 ملم زئبق عندما كانوا دون الثلاثين من العمر كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب في منتصف العمر.

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4- العجز الجنسي

الأضرار الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم في الأوعية الدموية ستقيد تدفق الدم في جميع أنحاء جسمك بمرور الوقت، إذا أصبح تدفق دم الرجل إلى منطقة الحوض معرضًا للخطر، فيمكن أن يبدأ يعاني من ضعف الانتصاب والعجز الجنسى.



مضاعفات ارتفاع ضغط الدم

5- حدوث مشاكل في الرؤية

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية في الجزء الخلفي من العين (الشبكية) وقد يتسبب في مشاكل أخرى في العين التى قد تؤثر على رؤيتك.