- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إهمال تطعيمات الأطفال يُسبب 10 أمراض خطيرة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة على أهمية تطعيم الأطفال وإعطاؤهم اللقاحات اللازمة التي تقدمها وزارة الصحة مجاناً لأطفال المواطنين والمقيمين في أوقاتها المحددة.
وأوضحت الوزارة أن إهمال تطعيم الأطفال، قد يؤدي إلى إصابة الطفل بعشرة أمراض، هي العنقز (الجديري المائي) والحصبة الألمانية والدفتيريا والنكاف وشلل الأطفال، والحمى الشوكية والتهاب الكبد (ب) والحصبة والكزاز وفيروس الروتا.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن التطعيم خفض معدلات الإصابة ببعض الأمراض خلال الفترة من 2000 إلى 2017، فقلت نسبة الإصابة بشلل الأطفال بنسبة 100%، والحصبة الألمانية بنسبة 81.4%، والحمى الشوكية بنسبة 98%، والتهاب الكبد (ب) بنسبة 90%، وغيرها من الأمراض.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: إهمال تطعيمات الأطفال يُسبب 10 أمراض خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.