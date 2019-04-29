شكرا لقرائتكم خبر عن استشارية لـ«الخليج 365»: بإمكان مرضى السكري صيام رمضان مع اتباع هذه الإجراءات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - راضي الزويد:

أكدت الدكتورة حورية أحمد مولوي استشارية غدد السكر بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، أن الصوم لا يحدث مضاعفات، وبإمكان مرضى السكر صوم رمضان، بشرط متابعة مستوى السكر لتفادي هبوطه خلال الصيام.

وأضافت مولوي لـ”الخليج 365”، أنه يجب عمل تحليل السكر خلال النهار للتأكد من مستوى السكر الطبيعي، وإذا حدث انخفاض في مستوى السكر يجب تقليل جرعه الأنسولين لتفادي هبوط السكر خلال الصيام.

وشددت على أهمية إجراء تحليل للسكر خلال رمضان كل ٣ أو ٤ ساعات لتفادي هبوط السكر، وإذا حصل هبوط يتم تقليل جرعة المنظم ويواصل المريض على الجرعة الجديدة، ولكن إذا حصل هبوط خلال النهار يفضل للمريض أن يفطر في هذه الحالة.