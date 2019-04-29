فسيخ ورنجة وبيض.. فوائد وأضرار أطعمة شم النسيم في مصر

تتميز احتفالية شم النسيم في مصر بأطعمة خاصة يرى بعض المؤرخين أنها ذات أصول فرعونية، وبينما يتجه الحديث دوما قبل المناسبة إلى التحذير من الأسماك المملحة، يقدم "العين الإخبارية" دليلا غذائيا نشره المركز القومي للبحوث ، تضمن نصائح لتناول آمن لتلك الأسماك، وكذلك نصائح خاصة للمرأة الحامل ومرضى السكر.

أولا: التناول الآمن للأسماك المملحة

1- بعد تناول الأسماك المملحة احرص على استهلاك مأكولات تحتوى على البوتاسيوم لطرد الملح الزائد من الجسم مثل: الموز والليمون والبطاطا والأفوكادو والزبادى أو اللبن الريب أوشرائح البطاطس المسلوقة.

2- تناول المشروبات المدرة للبول مثل الكركديه ومشروب البقدونس، وأيضا الخضروات والفواكهه الغنية بالمياه مثل البطيخ والكنتالوب والخيار والخس.

3- تناول 3 لترات مياه على الأقل ويفضل إضافه أوراق النعناع أو الريحان أو شرائح الليمون أو فصوص الحبهان، بغرض زيادة مضادات الأكسدة.





ثانيا: مرضى السكر

1- تجنب الإكثار من تناول الخبز الأبيض، لأنه يعمل على رفع نسبة السكر في الدم بشكل مفاجئ مما يسبب مشكلات متعددة لمرضى السكر.

2- تناول البصل الأخضر لاحتوائه على مادة تشبه الأنسولين المفيد لمرضى السكر، بالإضافة إلى دوره في قتل البكتريا، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التى تخلص الجسم من الشوارد الحرة، كذلك احتواءه على فيتامينات مثل "أ ، ج"،

3- يفضل الإكثار من تناول الترمس والحلبة المنبتة.





ثالثا: المرأة الحامل

1- تناول البيض المسلوق للمرأه الحامل ضرورى خلال فترات الحمل، لأن البروتين ضروري لبناء المشيمة وأنسجة الجنين، وتحتوي بيضة كاملة على حوالي 6.3 جرام من البروتين.

كما يحتوي البيض على الكولين الهام للذاكره، ويحسن من وظائف المخ ويقلل من ظهور العيوب الخلقيه والاضطرابات العصبية للجنين.

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كما أن البيض غني بالأحماض الأمينية مثل الربوفلافين والنياسين والعديد من الفيتامينات مثل فيتامين "ب 12" و"فيتامين "أ" و"فيتامين هـ" وفيتامين "د" والعديد من العناصر المعدنيه مثل الزنك والمنجنيز.





2- ينصح أيضا بتناول المرأة الحامل للخرشوف لغناه بالكالسيوم الضروري لبناء عظام الطفل.

كما أن الخرشوف يحتوي على البوتاسيوم وهو ضروري أثناء فترات الحمل، حيث يعمل على تنظيم السوائل داخل الجسم، ونقص البوتاسيوم يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أثناء فترة الحمل.

كما يحتوي الخرشوف على نسبة كبيرة من الحديد، ومن المعروف أن الحديد ضروري جدا في تكوين الهيموجلوبين الذي يعمل على نقل الأوكسجين من الرئتين إلى أطراف الجسم، بجانب أنه غني بحامض الفوليك الذي يساهم في الوقاية من فقر الدم ويقي الطفل من العيوب الخلقية، مثل الشفة الأرنبية.

3- تعد الأسماك من أكثر الأطعمة التي ينصح بها للمرأة الحامل حيث يعد بروتين السمك ذو قيمة حيوية عالية سهل الهضم، وتتراوح السعرات الحرارية للأسماك ما بين 50 و 80 سعرا حراريا لكل 100 جرام، وحوالى 20% بروتين.

والأسماك غنية بالعناصر والأملاح المعدنيه المهمة فى نمو وتطور الجنين مثل الفسفور، وهو من العناصر الضرورية لنمو المخ والأعصاب، وأيضا يعد اليود من أهم المعادن التي تساعد على نمو الجهاز العصبي والعقلي، ويؤدى نقصه إلى تأخير النمو الجسدي والتخلف العقلي للأطفال، كما أنه عنصر ضروري لوظائف الغدة الدرقية.





ويفضل أن تتناول الأم الحامل الأسماك المشويه والمسلوقه وكفته السمك والتونه والجمبرى، ولكن هناك بعض الأنواع التي يجب الامتناع عن تناولها أثناء فترات الحمل لأنها قد تسبب مخاطر لها وللجنين مثل الفسيخ والرنجه، وتتمثل أضرارها في الآتي:

- الفسيخ من مصادر غير موثوق بها وغير محضر بطرق وشروط صحيه، قد يسبب حالات من التسمم لاحتوائه على بكتيريا السالمونيلا والليستريا، التى تؤدي إلى انخفاض نسبة الأكسجين بالدم، وبالتالى يحدث ما يسمى بتسمم الحمل أو الإجهاض.

- الرنجه والسردين والأسماك المملحه عامة تسبب احتباس الماء تحت الجلد مما يسبب ورم في اليدين والقدمين (الأوديما).

- زيادة نسبة الأملاح في جسم المرأة الحامل قد يؤدي إلى تكون أملاح زائدة على الكلى، وقد يسبب ارتفاع في ضغط الدم للمرأة الحامل.