انت الان تتابع موضوع الوسائل المؤكدة لانتقال ” الهربس التناسلي “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الهربس هو فيروس شائع يسبب تقرحات في الأعضاء التناسلية أو الفم، والقوباء يمكن أن تكون مزعجة ومؤلمة، لكنها عادة لا تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، والهربس هو عدوى شائعة جدا تبقى في جسمك مدى الحياة، وأكثر من نصف الأمريكيين مصابون بالهربس الفموي، وحوالي واحد من كل 6 من الأمريكيين مصابون بالهربس التناسلي، لذلك هناك احتمالات بأن بعض الأشخاص الذين تعرفهم يعيشون مع الهربس .

كيف تصاب بالهربس

ينتشر الحلأ بسهولة من ملامسة الجلد إلى شخص مصاب بالفيروس، ويمكنك الحصول عليها عندما تلمس الأعضاء التناسلية و / أو الفم، وعادة أثناء ممارسة العلاقة الحميمية عن طريق الفم والمهبل، ويمكن أن ينتقل الهربس حتى لو كان القضيب أو اللسان لا يسيران في المهبل أو الشرج أو الفم، وكل ما يتطلبه الأمر لعدوى الهربس هو بعض لمس سريع للجلد، ويمكنك أيضا الحصول على الهربس من تقبيل شخص لديه الهربس عن طريق الفم .

أماكن إصابات الهربس

ويمكن إصابة الجلد على الأعضاء التناسلية والفم والعينين بسهولة، وقد تتعرض مناطق أخرى من الجلد للإصابة إذا كانت هناك طريقة لفيروس الهربس مثل حدوث جروح أو حروق أو طفح جلدي أو تقرحات أخرى، وليس عليك ممارسة العلاقة الحميمية للحصول على الهربس، ففي بعض الأحيان يمكن أن تنتقل الهربس بطرق غير جنسية كما لو أن أحد الوالدين المصاب بالتهاب بارد يمنحك نظرة على الشفاه، ومعظم الناس مع الهربس عن طريق الفم حصلت عليه عندما كانوا أطفال، ويمكن للأم أن تنقل الهربس التناسلي إلى طفل أثناء الولادة الطبيعية لكن هذا أمر نادر الحدوث .

نشر الهربس

ويمكنك نشر الهربس إلى أجزاء أخرى من جسمك إذا لمست قرحة الهربس ثم تلمس فمك أو أعضائك التناسلية أو عينيك دون غسل يديك أولا، ويمكنك أيضا نقل الهربس لشخص آخر بهذه الطريقة، وتكون الهربس أكثر انتشارا عندما تكون القروح مفتوحة ورطبة لأن سائل البثور الهربس تنشر الفيروس بسهولة، ولكن الهربس يمكن أن “يذرف” وينتقل للآخرين عندما لا توجد تقرحات وتبدو بشرتك طبيعية تماما، ومعظم الناس يصابون بالهربس من شخص ليس لديه أي تقرحات، وقد تعيش في جسمك لسنوات دون التسبب في أي أعراض لذلك من الصعب حقا معرفة متى وكيف ظهرت لك، ولهذا السبب يعاني الكثير من الناس من الهربس لإنها عدوى متستر للغاية، ولأن الفيروس يموت بسرعة خارج الجسم لا يمكنك الحصول على الهربس من عانق أو يدا أو السعال أو العطس، أو الجلوس على مقاعد المرحاض .

أعراض الهربس التناسلي

القوباء قد لا يكون لها أي أعراض، وقد لا تظهر لك أنت أو شريكك أي أعراض الهربس التي يمكن أن تراها أو تشعر بها أو قد تكون علامات الهربس خفيفة إلى درجة أنك لا تلاحظها، وفي بعض الأحيان يخلط الناس بين أعراض الهربس وأشياء أخرى، مثل البثور والشعر والأنفلونزا، وتأتي أعراض الهربس وتذهب ولكن هذا لا يعني أن العدوى تختفي أو لا يمكنك نشرها على أشخاص آخرين، وبمجرد أن تصاب بالهربس يبقى في جسمك مدى الحياة، والأعراض الأكثر شيوعا لمرض الهربس التناسلي هي مجموعة من بثور حكة أو مؤلمة على المهبل أو الفرج أو عنق الرحم أو القضيب أو المؤخر أو فتحة الشرج أو داخل الفخذين، وتنكسر البثور وتتحول إلى قروح، وقد تكون لديك هذه الأعراض الأخرى أيضا :

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1- حرق عندما تبول إذا لمس البول قروح الهربس .

2- تواجه مشكلة في التبول لأن القروح والتورم تسد مجرى البول .

3- ألم حول الأعضاء التناسلية الخاصة بك .

4- تورم الغدد في منطقة الحوض والحنجرة وتحت ذراعيك .

5- حمى .

6- قشعريرة برد .

7- صداع الراس .

8- الشعور بالألم والتعب .

فيروسات الهربس

ينجم الهربس عن فيروسين مختلفين ولكن متشابهين، فيروس الهربس البسيط من النوع 1 (HSV-1) وفيروس الهربس البسيط من النوع الثاني(HSV-2) ، ويمكن أن يؤدي كلا النوعين إلى ظهور تقرحات حول وحول الفرج والمهبل وعنق الرحم والشرج والقضيب والفخذين الداخليين والشفتين والفم والحلق ونادرا ما تكون عيناك، وينتشر الهربس من ملامسة الجلد للمناطق المصابة، وغالبا أثناء ممارسة الجنس المهبلي والجنس الفموي والجنس الشرجي والتقبيل يتسبب الهربس في ظهور بثور أو حكة مؤلمة أو تقرحات تأتي وتذهب، وكثير من الأشخاص المصابين بالهربس لا يلاحظون القروح أو يخطئون بها لسبب آخر، لذلك قد لا يعرفون أنهم مصابون، ويمكنك نشر الهربس حتى لو لم يكن لديك أي تقرحات أو أعراض .

لوا يوجد علاج للهربس لكن الدواء يمكن أن يخفف من أعراضك ويقلل من فرص إعطاء الفيروس لأشخاص آخرين، والخبر السار هو أن الفاشيات عادة ما تصبح أقل تواترا بمرور الوقت، وعلى الرغم من أن الهربس قد يكون أحيانا غير مريح ومؤلم إلا أنه ليس خطيرا، وهنام أشخاص يعانون من الهربس ويمارسون العلاقة الحميمية ويعيشون حياة صحية كاملة .

ما الفرق بين القوباء التناسلية والهربس الفموي

نظرا لوجود نوعين مختلفين من فيروسات الهربس البسيط HSV-1 و HSV-2 يمكن أن يعيشا على العديد من أجزاء الجسم، فإن الكثير من الناس يشعرون بالارتباك بشأن ما يمكن أن يطلقوا على هذه العدوى، ولكنها في الواقع بسيطة للغاية :

1- عندما تصاب إما بـ HSV-1 أو HSV-2 أو حول الأعضاء التناسلية لديك (الفرج ، المهبل ، عنق الرحم ، فتحة الشرج ، القضيب ، كيس الصفن ، المؤخرات ، الفخذين الداخليين) يطلق عليه اسم القوباء التناسلية .

2- عندما تصاب إما بـ HSV-1 أو HSV-2 حول شفتيك وفمك وحلقك، يطلق عليه اسم القوباء الفموية، وأحيانا تسمى قرح الهربس عن طريق الفم القروح الباردة أو بثور الحمى .