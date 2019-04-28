انت الان تتابع موضوع فوائد زهرة النرجس والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

زهرة النرجس من الزهور البرية التي استخدمها القدماء في الماضي في العديد من الاستخدامات الطبية ، زهرة النرجس من الزهور التي ترمز إلى الصداقة

زهرة النرجس

هي واحدة من الزهور الأكثر شعبية في العالم وخصوصًا في ألمانيا وذلك بسبب جمالها الذي لا مثيل له، ويعتبر الموطن الأصلي للنرجس هو أواسط آسيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، وتتبع فصيلة النرجسية، ويضم ما بين 50 إلى 100 نوع، ومن أشهر أنواعه نرجس البوق الذي يتميز بقدرة عالية على التكاثر.

وأيضًا يتميز بشكله؛ حيث تكون الأجراس أو التيجان أكبر من البتلات بكثير وأعلى منها وتكون باللون الأصفر، النرجس المقوس الكبير ويتميز بكبر حجم التاج ولكنه أصغر من النرجس البوق، النرجس المزدوج ويتميز بوجود طبقات متتالية من البتلات وأحيانًا طبقات متعددة من التيجان، ولزهرة النرجس رائحة قوية ويظهر في الشتاء بعد نزول المطر . وسوف نوضح من خلال هذا المقال بعض من فوائدها الطبية .

فوائد زهرة النرجس

_ التئام الجروح

يساعد النرجس على علاج الجروح وحروق الجلد بوضعه بصورة مباشرة على مكان الإصابة ، وفي الطب القديم استخدمه القدماء عن طريق طحنه وضضعه على الجروح والحروق لتسريع الشفاء .

_ علاج بعض مشاكل النظر

يساعد شراب النرجس على علاج بعض مشاكل الرؤية وذلك بسبب احتوائه على تركيبة من المواد الكيميائية المفيدة لصحة النظر .

_ تحفيز التقيؤ

لشراب النرجس فائدة كبيرة في تحفيز التقيؤ فهو مفيد في التخلص من السموم .

_ تهدئة الألم

يعمل النرجس على تهدئة الآلام ، وخاصة آلام المفاصل ، كما يخلص من التورم المرافق لالتهاب المفاصل النقرسي ، بوضعه مباشرة على مكان الإصابة .

النرجس وعلاج ألزهايمر

قد تنتج قريباً عن حقول أزهار النرجس البري في قلب الجبال السوداء بويلز ، عقار غالانتامين فعال من حيث التكلفة لاستخدامه في علاج المرحلة المبكرة من مرض الزهايمر. Galantamine ليس مركبًا اصطناعيًا ، ولكنه مستخلص من أزهار النرجس البري التي تنمو في الجبال السوداء بويلز .

على الرغم من أن هذه النباتات قد استخدمت كدواء تقليدي منذ العصور القديمة ، إلا أنها أصبحت اقتراحًا تجاريًا مؤخرًا.

Advertisements

تم استخراج الجالنتامين لأول مرة من على الثلج في أوائل الخمسينيات بعد أن رأى عالم صيدلي بلغاري قرويين عن بعد يفركون جبهتهم بأوراق النبات . تم اعتماده رسميًا لأول مرة لاستخدامه كدواء في بلغاريا في عام 19582.

وجد الجالنتامين في الأوراق و من جميع الأنواع والأصناف من النرجس البري ، ويعتبر لحماية النبات من حيوانات الرعي والعدوى الميكروبية. ومع ذلك ، يوجد الجالنتامين بمستويات مختلفة في أنواع مختلفة من النرجس البري مع وجود أنواع معينة فقط تحتوي على كميات كبيرة لتكون مفيدة على نطاق تجاري.

تختلف مستويات الجالنتامين في المصنع أيضًا مع الظروف البيئية ومع مرحلة النمو. بدأت تجارب لتقييم هذا الاختلاف في أنواع مختلفة من النرجس البري في ويلز في عام 2006. وأظهرت النتائج أن غالانتامين وجد بشكل عام في مستويات أعلى بكثير في النرجس البري المزروع على ارتفاع 1400 قدم في الجبال السوداء مقارنة مع الأصناف نفسها المزروعة في بيمبروكشاير على مستوى البحر. بعد ذلك ، قامت شركة Alzeim ، وهي شركة تبحث وتطور وتنتج عقاقير لعلاج مرض الزهايمر .

النرجس ومكافحة السرطان

في العديد من أنحاء العالم ، تعتبر النرجس البري رمزًا للأمل في مكافحة السرطان ، ولكن الآن يمكن أن تلعب الزهرة دورًا أكثر نشاطًا. وجد الباحثون في جامعة ليبري دي بروكسيل (ULB) في بلجيكا أن القلويد المستخرج من النرجس يمكن أن يساعد في إيقاف “النانومينات” التي يستغلها الأورام لتنمو خارج نطاق السيطرة.

إن العالم الطبيعي مليء بمبيدات السرطان المحتملة ، وحتى الآن تحتوي ترسانتنا على مركبات وجزيئات تم حصدها من العنب والتوت ، وزيت الزيتون ، وحتى بيض القواقع البحرية. أحدث مركب طبيعي ينضم إلى الصفوف هو قلويد و يعرف باسم الهيمانثامين ، ويوجد عادة في النرجس البري.

الآثار الجانبية للاستخدام المفرط لزهور النرجس

تعد زهور النرجس من الزهور الغير آمنة فيجب الحرص عند استخدامها ، فعند مص جذع الزهرة قد يتسبب في الاصابة بالبرد والإرتجاف ، والإغماء ، فمن الممكن أن يتسبب تهيج الفم وتورمه في الفم والحلق واللسان ، وكما يتسبب النرجس في احداث أضرار بالغة بصحة الرئة ، كما يتسبب في القئ واضطرابات الدماغ والأعصاب ويسبب الإسهال ، ويمكن للأشخاص الذين يتم علاجهم بزهرة النرجس أن يصابوا بتهيج وتورم في الجلد ، ويمنع استخدامها في فترة الحمل والرضاعة سواءً بشربها أو باستخدامها بطريقة موضوعية .

معلومات عن زهرة النرجس

تتكون زهرة النرجس من بتلات وكأس ( إكليل ) ، وهذا الإكليل الخاص بزهرة النرجس يميزها عن باقي الزهور الأخرى وتعطيه شكله الجذاب ، ويرجع اسم زهرة النرجس اللاتيني إلى الصبي نرسيسيوس الذي أعجب بجماله الزهوز فنسبها إليه ، ومن مميزات زهرة النرجس على سم يساعد في إبعاد القوارض عن مزارع النرجس .

ما هي الزنبركات الربيعية ؟

النرجس البري هي زنبركات ربيعية – نباتات عشبية تعيش في الغابات المتساقطة. سريعة الزوال تعني “دائم لفترة قصيرة جدا”. إنهم يخرجون ويجمعون الطاقة ويزهرون ويتكاثرون في أوائل الربيع قبل أن تتساقط الأشجار المظلة ، خلال فترة نشاطهم القصيرة في الربيع ، يمكنهم الوصول إلى ظروف الشمس الكاملة بينما لا تزال النباتات الأخرى نائمة. هذه الفترة تغذي احتياجاتهم من الطاقة لمدة عام كامل. كما أنها تقاوم إلى حد كبير الغزلان والحيوانات الأخرى ، سوف تتكاثر النرجس وغيرها من الزنبركات الربيعية عن طريق وضع البذور وكذلك عن طريق إرسال براعم جديدة من الجذر.

بمجرد أن تبدأ الأشجار والشجيرات المحيطة بها في التفتت وتبدأ درجات الحرارة في الاحماء ، تشير إشارات الزنبركات الربيعية إلى أن الوقت قد حان للتوغل حتى العام التالي. وأن الأوراق والزهور سوف تموت مرة أخرى بشكل طبيعي لهذا الموسم.