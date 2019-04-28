شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتروح الجيم.. هل من الجيد تناول الطعام قبل التمرين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تمارس الرياضة أو تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، فبالتأكيد قد تسأل نفسك هل يجب تناول الطعام قبل التمرين أم أن هذا الأمر خاطئ أم أكتفى بمجرد تناول مشروب صحى، هذه التساؤلات نجيب عليها فى هذا التقرير، بحسب ما ذكر موقع "Men Health".

1- تناول الطعام قبل التمرين سيساعدك في الحصول على المزيد من الطاقة وبالتالى تستطيع بذل جهد أكبر، ووجود المزيد من التدريبات الناجحة سيساعد في بناء المزيد من العضلات وحرق المزيد من الدهون وإنقاص وزنك بشكل أفضل.

2- الأكل قبل التمرين مهم قبل ممارسة أى تمارين رياضية سواء الكارديو أو التمارين الثقيلة، لأن الهدف من تناول الطعام قبل التمرين هو توفير الطاقة لأداء مستوى أعلى - رفع الأثقال، والعمل بشكل أسرع وأصعب" بغض النظر عن نوعية التمارين.

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3- ليس من الضرورى تناول البروتين قبل التمرين، حيث لا تستخدم أجسامنا البروتين كمصدر للطاقة، لذا فإن تناول مجموعة من البروتين قبل التمرين لن يساعد في تنشيط جسمك ولن يساعدك في بناء عضلات إضافية، وهذا البروتين لن يساعد على تحسين لياقتك فى التمرين.

ويفضل تناول الكربوهيدرات قبل التمرين لتمنحك الطاقة، وتناول البروتين بعد التمرين، حيث سيساعد في بناء العضلات، يمكنك اختيار وجبة خفيفة غنية بالكربوهيدرات تتراوح ما بين 200 إلى 300 سعر حراري تقريبًا قبل ساعتين إلى 3 ساعات من التمرين.

4- إذا حاولت تناول الطعام قبل التمرين وحصلت على بعض النتائج غير السارة، مثل: الانتفاخ أو ألم المعدة، فتحقق من الطعام الذى تناولته، والأفضل أن تتناول الكربوهيدرات البسيطة من 2 إلى 3 ساعات قبل التمرين، وابتعد عن الأطعمة الغنية بالألياف أو التي تحتوي على مكونات مثل السكر، حيث يمكن أن تسبب الغازات والانتفاخ.