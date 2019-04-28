شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائي أمراض قلب يشدد على أهمية تناول «الإفطار» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شدد الدكتور حامد الغامدي، أخصائي أمراض القلب، على أهمية تناول وجبة الإفطار صباح كل يوم. وقال الغامدي عبر “تويتر”: “الإفطار أهم وجبة، مستنداً إلى دراسة نشرت حديثاً، وشملت عدداً كبيراً من المشاركين وتابعتهم لسنوات طويلة. وبين أن الدراسة ركزت على أهمية وجبة الإفطار، ووجدت أن الأشخاص الذين لا يتناولون الإفطار يكونون عرضة للوفاة أكثر من الذين يتناولونها.

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