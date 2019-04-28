مواطن أميركي يهزم السمنة بعد أن بلغ وزنه 330 كيلوغرامًا

عانى مواطن أميركي من وزنه الذي بلغ 330 كيلوغراما، وخضع لإجراءات صارمة أفقدته نصف وزنه خلال سنة واحدة فقط.

وتفيد صحيفة "Daily Mail" بأن، كايلس غيفينز، الذي شارك في البرنامج التلفزيوني "My 600-lb Life" من مدينة فيرفيو بولاية أوكلاهوما، عانى منذ طفولته من السمنة، واعترف بأن الوزن الزائد حرمه من قضاء أوقات ممتعة وممارسة حياته بشكل طبيعي.

وألزم الوزن الزائد غيفينز الفراش لسنتين ونصف، وكان يتنفس عبر قناع الأوكسجين ويتحرك بصعوبة. لذلك قرر تخفيض وزنه عندما شعر بأن الوزن الزائد يهدد حياته. ومن أجل ذلك، توجه إلى الجراح المشهور، يونان نوزرادان، الذي اكتشف وجود عدوى في قدميه، لذلك نقل فورا إلى المستشفى، وبعد مضي شهرين وتحت إشراف الجراح، فقد الشاب 96 كيلوغراما من وزنه. بعدها نقل إلى مركز للعلاج الطبيعي، حيث بلغ مجموع الوزن الذي فقده 123 كيلوغراما.

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وبعد أن أجريت له عملية جراحية لتخفيض الوزن، استمر غيفينز في جهوده، وبدأ يتنفس بصورة طبيعية وبات بإمكانه النهوض والتحرك بسهولة، بعد أن انخفض وزنه إلى 142 كيلوغراما.

وتغيرت حياة غيفينز عقب فقدان الوزن الزائد بصورة جذرية، وتزوج من حبيبته وقال: "أصبحت قريبا من تلك الحياة التي كنت أحلم بها".

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