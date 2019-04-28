زوجة الرئيس اليوناني تزور الجمعية اللبنانية للتوحد في بعبدا

زارت فلاسيا بافلوبولو، زوجة الرئيس اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس، برفقة السيدة ناديا الشامي عون، الجمعية اللبنانية للتوحد (LAS) في بعبدا. وأثنت السيدتان عون وبافلوبولوس، على ما تقوم به الجمعية، مؤكدين على أهمية تضافر الجهود في سبيل تمكين من يعانون من التوحد، وجعلهم طاقة إيجابية في بيئتهم ومحيطهم، وكذلك زارت السيدتان المتحف الوطني واطلعتا على معروضاته بالإضافة إلى أهم القطع الأثرية فيه. قد يهمك ايضاً: المبيدات تعرّض الأطفال الرضع لخطر الإصابة بـ"التوحد" المبيدات تعرّض الأطفال الرضع لخطر الإصابة بـ"التوحد"

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