كايلي جينر أصغر مليارديرة عصامية في تاريخ البشرية

باتت جينر ذات الواحد والعشرين ربيعًا ”أصغر ملياردير عِصامي على الإطلاق" بعدما اختارتها مجلة فوربس العالمية ضمن قائمتها لعام 2019.

وطالما عرفت كايلي بأنها نجمةٌ تلفزيونيةٌ أمريكية وكاتبة وعارضة أزياء جاءت شهرتها في البداية من كونها إحدى أفراد عائلة كاردشيان الشهيرة.

وُلدت كايلي في العاشر من شهر أغسطس سنة 1997 في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية. واسمها الكامل هو “كايلي كريستين جينر” وهي معروفةٌ بمشاركتها بمختلف الأعمال الخيرية، وأصبحت مؤخرًا واحدةً من المشاهير العشرة الأكثر متابعةً على إنستجرام.

بدأت مسيرةَ كايلي في عالم الشهرة برفقة عائلتها من خلال المسلسل التلفزيوني الواقعي Keeping Up with the Kardashians الذي يُعرض على قناة E وهو يصوّر شؤون وتفاصيل حياة أختها الكبيرة غير الشقيقة كيم كاردشيان.

ورغم أن كايلي تنتمي إلى عائلة "كارداشيان"، لكنها نجحت بطريقتها الخاصة أن تصنع ثروة وصلت إلى 930 مليون دولار أمريكي وهي ثورة تعادل ميزانية دول.

دخلت كايلي عالم الشهرة بمفردها بأفكار تبدو بسيطة للكثيرين وبوسائل يعتبرها البعض مجرد أداة للتسلية، ولكنها نجحت في ترجمتها إلى أرقام بالملايين تدر عليها أرباحاً في كل دقيقة، ففي عام 2008، دخلت “كايلي” عالم الأزياء كعارِضة فعملت مع المصوّر “Nick Saglimbeni”، ومع وكالة أزياء المغنّية “Avril Lavigne” خلال “New York Fashion Week” .

وفي عام 2010 زادت شهرتها من خلال ظهورها في الإعلان التجاري Crush Dream لشركة Sears. وقد أعلنت اهتمامها بمتابعة مسيرتها في التمثيل بعد إٍنهاء تعليمها.

وفي عام 2012، تعاونت مع شركة الأزياء “PacSun” ومع أختِها الشقيقة “كيندل جينر” لإنشاء شركتهما الخاصة للأزياء “Kendall & Kylie”.

وفي سنة 2015، أطلقت الأختان “كايلي” و”كيندل” مجموعة أزياء جديدة “Kendall + Kylie” بالتعاون مع شركة Topshop وفي نفس العام أطلقت مجموعة أحمر الشفاه “Kylie Lip Kit” التي عرفت رواجًا هائلًا بين نساء العالم، كما أطلقت مجموعة مستحضرات تجميل شاملة.

وفي عام 2018، وقّعت “كايلي” عقدًا حصريًا مع شركة “Ulta”، وهي الصفقة التي زادت من مبيعات منتجات تجميل “كايلي” بنسب خيالية، حيث أنّها جنت 54.5 مليون دولار خلال الأسابيع الستة التالية لعقد الصفقة، ممّا جعل أرباح شركة “Kylie Cosmetics” تصل إلى 360 مليون دولار العام الماضي؛ أمّا قيمة الشركة فتقارب 900 مليون دولار حسب تصريحات موقع فوربس.

