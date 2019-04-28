شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحب التيك أواى.. نصائح هيئة الصحة البريطانية لجعلها وجبة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الوجبات السريعة أو الأطعمة "التيك أواى" غالبWا ما تكون رخيصة ومريحة ومرضية ومذاقها لذيذ، لكنها ليست صحية، حيث إنها ترفع معدل الدهون والأملاح فى جسمك عن المعدل اليومى المناسب، ما قد يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية، مثل أمراض القلب والسكري.

وفى هذا التقرير نقدم نصائح منظمة الصحة البريطانية حول كيفية اتخاذ خيارات صحية عند تناول الوجبات السريعة:

-بعض الوجبات السريعة والمطاعم تدرج الآن السعرات الحرارية في قوائمهم، ما يساعدك على اتخاذ خيار صحي.

1- السمك والبطاطس هناك الكثير من الطرق لجعل وجبات السمك والبطاطس صحية بشكل أكبر، يمكنك أن تتناول الفاصوليا أو البسلة أو الخضراوات المطبوخة على البخار "السوتيه" بجانب السمك والبطاطس، واحترس من الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، مثل الفطائر والنقانق.

-كلما كانت رقائق البطاطس أكثر سمكًا، فإنها تمتص كمية أقل من الدهون، لذا إذا وجدت شرائح البطاطس رفيعة حاول تقليل الكمية التى تتناولها أو شاركها مع شخص آخر.

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- اطلب السمك والبطاطس بدون ملح، ويمكنك أن تضيف بنفسك كمية صغيرة من الملح عليها.

- لا تأكل كل الخليط أو التتبيلة التى توجد داخل السمك، لأنها تمتص الكثير من الدهون.

- احرص على تناول السمك المشوى بدلاً من المقلى.

- اختار السمك والبطاطس المطبوخة بالزيت عند درجة حرارة مناسبة، حيث يكون مذاقها أفضل وتمتص كميات أقل من الدهون، واحترس من البطاطس المليئة بالزيت، لأن هذه علامة غالبًا على أن الزيت لم يكن ساخنًا بدرجة كافية.

2- اللحوم والبرجر للحصول على خيار أكثر صحة يمكنك اختيار أنواع اللحوم الصحية مثل: الشيش، وهو سيخ مع قطع كاملة من اللحم وعادة ما يكون مشويًا. تجنب الفراخ المقلية أو المغطاة بالجبنة والصلصات عالية الدسم مثل المايونيز، ويجب استبدالها بالفراخ المشوية.