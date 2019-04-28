شكرا لقرائتكم خبر عن السكر الأبيض أو البنى.. اعرف أيهما أفضل لصحتك والجرعة اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السكر الأبيض والسكر البنى كلاهما سكر، ولكل منهما ما يفعله للجسم، ولكن أيهما أفضل لصحتك؟.

كل من السكر الأبيض والسكر البني متشابهان، من الناحية التغذوية وأيضًا من السعرات الحرارية، ولكن الفرق الوحيد يكمن في النكهة واللون والعملية التي يمر بها كلاهما.

وفقًا للتقارير الطبية لموقع "ndtv" فعلى ما يبدو أن بعض الناس يرون أن السكر البنى أفضل للصحة، ولكن السكر البنى عبارة عن سكر أبيض مخلوط مع دبس السكر ويعتبر سكر خام بشكل أساسي لأنه يمر بمعالجة كيميائية أقل مقارنةً بالسكر الأبيض.

السكر الأبيض عبارة عن كربوهيدرات نقية تضيف المزيد من الدهون في الجسم ويسبب مشاكل صحية، بينما السكر البني هو أيضا سكر أبيض مع دبس السكر المضافة إليه، ما يجعله بنيا.



سكر أبيض و بنى

يحتوي السكر البني على المزيد من السوائل ويحتوي على 0.25 سعر حراري أقل لكل جرام من السكر الأبيض، فهو لديه حلاوة أقل تركيزًا قليلاً، ويحتوي السكر البني على معادن أكثر بقليل من السكر الأبيض المكرر، ولكن فقط لأنه يحتوي على دبس السكر، حيث يحتوى على 95٪ سكروز و5٪ دبس، ما يضيف نكهة ورطوبة ولكن ليس له فوائد غذائية كبيرة على السكر الأبيض، لذلك فأن السكر البني لديه عوامل خطر صحية مثل السكر الأبيض ويجب ألا يوصى به لمرضى السكر أو للمساعدة في فقدان الوزن.

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انواع السكر البنى

هناك نوعان من السكر البني: سكر بنى مصنع أو سكر بني طبيعي، والذي يحافظ على عصير القصب الطبيعي ، والسكر البني المصنع هو سكر أبيض مطلي بفيلم رقيق من دبس السكر.

عندما يتعلق الأمر بمقارنة السكر الأبيض والبني، فإن الاثنين متطابقان تقريبًا من حيث التغذية، السكر الأبيض يتم معالجته بدرجة أكبر قليلاً لأنه يحتوي على دبس السكر الذي تم تجريده منه بالكامل، في حين أن السكر البني هو نتيجة لإيقاف عملية الإنتاج في وقت مبكر قليلاً بينما لا تزال هناك كمية ضئيلة من دبس السكر فيه.



السكر الأبيض

المعالجة الأقل تعني أن السكر البني يحتوي على كميات ضئيلة من المعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم بينما السكر الأبيض عبارة عن سكروز نقي بدون فيتامينات أو معادن، ولكن هذا لا يعني أنه يجب عليك أن تتغذى على السكر البني، التوصيات الطبية حددت إلا لا تزيد حصة السكر يوميًا عن 50 جرامًا من السكر، بغض النظر عن النوع الذي تستخدمه.