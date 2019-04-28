شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن عمى الألوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقص رؤية الألوان (المعروف باسم عمى الألوان) من الحالات المرضية التى تصيب بعض الأشخاص وهو مرض وراثيً، فقد يكون أحد أفراد عائلتك مصابًا به، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على عمى الألوان، بحسب ما ذكر موقع net doctor

س: كيف تحدث الرؤية الطبيعية؟

لفهم أوجه القصور فى رؤية الألوان، من المفيد فهم الطريقة التى يتم بها إدراك اللون بشكل طبيعي.

يمر الضوء عبر القرنية (النافذة الواضحة في مقدمة العين) والعدسة والجسم الزجاجى، ثم يركز على شبكية العين، شبكية العين هي الفيلم الذي يتم عرض الصورة عليه. داخل الشبكية توجد خلايا مستقبلة للضوء تقوم خلايا المستقبلات الضوئية بتحويل الضوء إلى نبضات عصبية، تتم معالجتها بواسطة خلايا عصبية أخرى داخل شبكية العين قبل نقلها إلى الدماغ، عبر العصب البصرى.

وهناك نوعان من المستقبلات الضوئية فى شبكية العين: قضبان حساسة فقط للضوء الخافت ولا تسهم في رؤية الألوان، وخلايا مخروطية تستخدم لرؤية الألوان عالية الدقة.

هناك ثلاثة أنواع من الخلايا المخروطية: الأحمر والأخضر والأزرق. بنفس الطريقة التي يتم بها صنع كل الألوان على شاشة التلفزيون بمزيج من الأحمر والأخضر والأزرق، فإن كل الألوان التي تتصورها العين مصنوعة من خلال التحفيز المختلف لهذه المخاريط الحمراء والخضراء والأزرق.



عمى الالوان

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س: ما هو عمى الألوان؟

يمكن وصف معظم الأشخاص المصابين بعمى الألوان على أنهم يعانون من نقص في رؤية الألوان لديهم.

ويؤثر عيب رؤية اللون الوراثي، المعروف باسم "عمى الألوان"، على الذكور أكثر من الإناث، لأن ترميز الجينات للأصباغ المخروطية الحمراء والخضراء يقع على كروموسوم إكس.

لا يزال الأشخاص الذين يعانون من عمى الألوان يرون الألوان، لكن قد يبدو مختلفًا عن الطريقة التي يراها الآخرون، فمن الصعب تمييز بعض الألوان أو قد تبدو باهتة.



مثال على عمى الالوان

س: ما هي الآثار المترتبة على عمى الألوان؟

في معظم الحالات، لن يزداد عمى الألوان سوءًا بمرور الوقت ولن يؤثر على قدرتك على العيش حياة كاملة، في معظم الحالات يتكيف الناس ببساطة مع عمى الألوان.