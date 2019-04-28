انت الان تتابع موضوع كم مدة مفعول الفياجرا والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

ضعف الانتصاب هو أحد الأمراض الجنسية الشائعة التي تصيب بعض الرجال ، في مرحلة معينة من حياتهم ، وعادة ما يستخدم عقار الفياجرا لعلاج تلك المشكلة ، وهو أحد العقاقير شائعة الاستخدام ، وسوف نستعرض أهم المعلومات عن الفياجرا ومدة مفعولها وآثارها الجانبية .

ما هي الفياجرا

الفياجرا هي مركب يسمى سيلدينافيل يعمل على ارخاء العضلات الموجودة في جدران الأوعية الدموية وتزيد من تدفق الدم إلى أجزاء معينة من جسم الإنسان ، وهي تستخدم لعلاج مشكلة ضعف الانتصاب لدى الرجال ، وهناك علامة تجارية أخرى من نفس مادة الفياجرا تسمى Revatio وهو عقار يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي وتحسن القدرة على ممارسة الرياضة لدى كلًا من النساء والرجال .

جرعة الفياجرا

يجب أن تأخذ الفياجرا كما وصفها لك الطبيب تمامًا .

إذا كنت تأخذها بدون إرشادات الطبيب ، فيجب أن تؤخذ فقط عند الحاجة ، قبل النشاط الجنسي بمدة تتراوح من 30 دقيقة إلى 1 ساعة ، وفي بعض الحالات قد تحتاج إلى 4 ساعات بعد تناولها قبل أن تمارس النشاط الجنسي .

لا تأخذ الفياجرا أكثر من مرة واحدة في اليوم .

مدة مفول حبوب الفياجرا

إن الفياجرا لا تحدث تأثير بمجرد تناولها ، ويمتد مفعولها لمدة تصل من 4 إلى 6 ساعات بعد تناولها .

الآثار الجانبية للفياجرا

توقف عن استخدام الفياجرا واطلب المساعدة الطبية الفورية ، إذا لاحظت ظهور :

علامات حساسية ضد المركب الفعال في الفياجرا ، مثل تورم الوجه واللسان والحلق وصعوبة التنفس

أعراض الأزمة القلبية ، مثل ألم الصدر وانتشار الألم في الفك أو الكتف أو الغثيان أو التعرق .

تغيرات مفاجئة في الرؤية .

إذا كان الانتصاب مؤلم أو استمر لمدة أكثر من 4 ساعات .

تورم في يديك أو في كاحليك .

سيلان في الأنف أو نزيف في الأنف .

ألام في العضلات أو الظهر .

الأحمرار والشعور بالحرارة أو بالوخز .

اضطرابات في النوم .

اضطرابات في المعدة .

تحذيرات هامة عن الفياجرا

لا يجب أن تتناول Revatio في نفس الوقت الذي تتناول فيه الفياجرا ، إلا إذا أخبرك الطبيب ، بذلك .

بعض الأدوية قد تسبب تأثيرات غير مرغوب فيها عند استخدامها في نفس الوقت الذي تتناول فيه الفياجرا ، فأخبر الطبيب عن أي أدوية تتناولها قبل استخدام هذا العقار .

Advertisements

لا تتناول الفياجرا إذا كنت تتناول عقار نترات لعلاج مشاكل القلب وآلام الصدر ، بما في ذلك النتروجليسرين ، إيزوسوربيد ثنائي النترات ، إيزوسوربيد مونونيت ، وبعض الأدوية المكافئة الأخرى ، حيث يمكن أن تسبب تلك الأدوية انخفاض مفاجيء وخطير في ضغط الدم .

اتصل بطبيبك على الفور إذا شعرت أن الانتصاب مؤلمًا أو مستمر لمدة لأطول من 4 ساعات .

للتأكد من أن حبوب الفياجرا آمنة بالنسبة لك أخبر الطبيب إذا كنت تعاني من :

– أمراض أو مشاكل في القلب أو الشريان التاجي .

– إذا كنت قد عانيت من سكتة دماغية أو قصور القلب الاحتقاني .

– إذا كنت تعاني من ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم .

– إذا كنت تعاني من أمراض الكبد والكلى .

– إذا كنت تعاني من قرحة المعدة .

– إذا أخبرك الطبيب ألا تمارس الجماع لأسباب صحية .

يمكن أن تقلل الفياجرا من تدفق الدم إلى العصب البصري للعين مما يؤدي لفقدان البصر المفاجئ ، وهذا الأمر حدث لد قليل من الأشخاص الذين تناولوا عقار سيلدينافيل وهم مصابون بأمراض في القلب أو مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم ، أو ارتفاع الكوليسترول ، أو لديهم مشاكل في العينين .