كم مدة مفعول الفياجرا

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ضعف الانتصاب هو أحد الأمراض الجنسية الشائعة التي تصيب بعض الرجال ، في مرحلة معينة من حياتهم ، وعادة ما يستخدم عقار الفياجرا لعلاج تلك المشكلة ، وهو أحد العقاقير شائعة الاستخدام ، وسوف نستعرض أهم المعلومات عن الفياجرا ومدة مفعولها وآثارها الجانبية .
ما هي الفياجرا
الفياجرا هي مركب يسمى سيلدينافيل يعمل على ارخاء العضلات الموجودة في جدران الأوعية الدموية وتزيد من تدفق الدم إلى أجزاء معينة من جسم الإنسان ، وهي تستخدم لعلاج مشكلة ضعف الانتصاب لدى الرجال ، وهناك علامة تجارية أخرى من نفس مادة الفياجرا تسمى Revatio وهو عقار يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي وتحسن القدرة على ممارسة الرياضة لدى كلًا من النساء والرجال .
جرعة الفياجرا
يجب أن تأخذ الفياجرا كما وصفها لك الطبيب تمامًا .
إذا كنت تأخذها بدون إرشادات الطبيب ، فيجب أن تؤخذ فقط عند الحاجة ، قبل النشاط الجنسي بمدة تتراوح من 30 دقيقة إلى 1 ساعة ، وفي بعض الحالات قد تحتاج إلى 4 ساعات بعد تناولها قبل أن تمارس النشاط الجنسي .
لا تأخذ الفياجرا أكثر من مرة واحدة في اليوم .
مدة مفول حبوب الفياجرا
إن الفياجرا لا تحدث تأثير بمجرد تناولها ، ويمتد مفعولها لمدة تصل من 4 إلى 6 ساعات بعد تناولها .
الآثار الجانبية للفياجرا
توقف عن استخدام الفياجرا واطلب المساعدة الطبية الفورية ، إذا لاحظت ظهور :
علامات حساسية ضد المركب الفعال في الفياجرا ، مثل تورم الوجه واللسان والحلق وصعوبة التنفس
أعراض الأزمة القلبية ، مثل ألم الصدر وانتشار الألم في الفك أو الكتف أو الغثيان أو التعرق .
تغيرات مفاجئة في الرؤية .
إذا كان الانتصاب مؤلم أو استمر لمدة أكثر من 4 ساعات .
تورم في يديك أو في كاحليك .
سيلان في الأنف أو نزيف في الأنف .
ألام في العضلات أو الظهر .
الأحمرار والشعور بالحرارة أو بالوخز .
اضطرابات في النوم .
اضطرابات في المعدة .
تحذيرات هامة عن الفياجرا
لا يجب أن تتناول Revatio في نفس الوقت الذي تتناول فيه الفياجرا ، إلا إذا أخبرك الطبيب ، بذلك .
بعض الأدوية قد تسبب تأثيرات غير مرغوب فيها عند استخدامها في نفس الوقت الذي تتناول فيه الفياجرا ، فأخبر الطبيب عن أي أدوية تتناولها قبل استخدام هذا العقار .
لا تتناول الفياجرا إذا كنت تتناول عقار نترات لعلاج مشاكل القلب وآلام الصدر ، بما في ذلك النتروجليسرين ، إيزوسوربيد ثنائي النترات ، إيزوسوربيد مونونيت ، وبعض الأدوية المكافئة الأخرى ، حيث يمكن أن تسبب تلك الأدوية انخفاض مفاجيء وخطير في ضغط الدم .
اتصل بطبيبك على الفور إذا شعرت أن الانتصاب مؤلمًا أو مستمر لمدة لأطول من 4 ساعات .
للتأكد من أن حبوب الفياجرا آمنة بالنسبة لك أخبر الطبيب إذا كنت تعاني من :
– أمراض أو مشاكل في القلب أو الشريان التاجي .
– إذا كنت قد عانيت من سكتة دماغية أو قصور القلب الاحتقاني .
– إذا كنت تعاني من ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم .
– إذا كنت تعاني من أمراض الكبد والكلى .
– إذا كنت تعاني من قرحة المعدة .
– إذا أخبرك الطبيب ألا تمارس الجماع لأسباب صحية .
يمكن أن تقلل الفياجرا من تدفق الدم إلى العصب البصري للعين مما يؤدي لفقدان البصر المفاجئ ، وهذا الأمر حدث لد قليل من الأشخاص الذين تناولوا عقار سيلدينافيل وهم مصابون بأمراض في القلب أو مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم ، أو ارتفاع الكوليسترول ، أو لديهم مشاكل في العينين .
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