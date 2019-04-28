إنفوجراف .. 7 نصائح مهمة قبل تناول الفسيخ

تعد "الرنجة" و"الفسيخ" الأكثر شيوعاً في عيد شم النسيم، لذا ينصح خبراء الصحة بشراء الأسماك المملّحة من المتاجر الآمنة، التي تخضع لرقابة وزارة الصحة والتموين المصرية، من باب ضمان السلامة.

واعتبر خبراء التغذية أن أعياد الربيع فرصة جيدة للإكثار من تناول الأسماك، حيث تتفنّن كل امرأة في إعداد أنواع مختلفة منها.

وللتعامل مع الملح الزائد في الأسماك المملّحة، وتلافي الأضرار التي تسبّبها، قدّمت الدكتورة سمر محمود، استشاري التغذية العلاجية، بعض النصائح قبل تناول هذه الوجبة، يوضّحها الإنفوجراف التالي:



