زارت كورتني كارداشيان الأهرام المصرية ونشرت عددا من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام". ونشرت كورتني صورا لها مع أهرام الجيزة، وداخل إحدى المقابر أيضا، كما نشرت صورة من شوارع القاهرة. قد يهمك ايضاً: أنباء عن عودة ​كورتني كارداشيان​ لحبيبها الجزائري ​يونس بنجيما كورتني كارداشيان تجمّد بويضاتها لتحمل من حبيبها الجزائري

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورتني كارداشيان تزور الأهرامات المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.