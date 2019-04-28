الملكة رانيا تتفقد المشاريع الصغيرة لسيدات وادي شعيب

زارت الملكة رانيا العبدالله وادي شعيب واطلعت على عددٍ من المشاريع الصغيرة لسيدات في منازلهن. وقالت الملكة عبر حسابها في الانستغرام: "إن الزيارة اليوم لوادي شعيب الجميل وربيعه المميز تزينت بلقاء مع أم عمر ومجموعة من سيدات البلقاء". وأشادت الملكة رانيا بجهد السيدات بنجاحهن بتأسيس مشاريع صغيرة في بيوتهن. وأعربت عن سعادتها بالزيارة ولقاء السيدات، قائلة: "غمرتوني باستقبالكم الحلو وروحكم الأحلى". قد يهمك ايضاً: رانيا العبدالله تُؤكّد أنّها محظوظة لوجودها بجوار ملك الأردن الأردن يرد على الأرقام الفلكية المتداولة لقيمة أزياء الملكة رانيا

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