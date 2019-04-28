انت الان تتابع موضوع ماهي ” فاكهة الكنار ” ؟ و فوائدها الصحية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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فاكهة الكنار يُطلق عليها الكثير من الأسماء منها ثمرة السدر والنبق والكنارة ، قد ورد ذكر الكنار أو السدر في القرآن الكريم أربعة مرات وجاء ذكرها في أحاديث نبوية شريفة فقد أخرج الإمام البخاري بسنده في الصحيح عن مالك بن صعصعة عن النبي صلّ الله عليه وسلم قال ” أنّه رأى سدرة المنتهى ليلة أُسري به، وإذا نَبَقُها مثل قلال هجر “

شجرة السدر

ويوجد الشجر في بلاد الشام والجزيرة العربية وغرب آسيا وأوروبا وشمال إفريقيا ، وهو من الأشجار المباركة من أشجار الجنة وأول الأشجار التي أكل منها سيدنا أدم عليه السلام عندما هبط للأرض كما أنه من الأشجار المعمرة يعيش في المناطق الصحراوية الجافة ويمكن الاستفادة من شجر السدر بعدة طرق بداية من الأوراق والفاكهة والأغصان والجذور ، وقد استخدمها الإنسان قديمًا في العلاجات التقليدية القديمة ، يتراوح طول الشجرة 6 أمتار .

ثمار الكنار

هي فاكهة حلوة المذاق ، لها قيمة غذائية عالية وتعتبر من الفاكهة التي تم استخدمها في الطب الشعبي قديمًا وارتبطت الفاكهة بالأساطير الشعبية مثل الذي يأكلها لا يصاب بأي مرض حتى موعد موسمها القادم لأنها تجدد مناعة الفرد ، وهي فاكهة صغيرة الحجم متواجد هى في محافظة القطيف ، ويطلق عليها أسماء كثيرة مثل ثمار شجرة السدر والعنبري والنبق لها شكل دائري داخله بذرة واحدة يغطيها الكساء الجلدي لونها أصفر ويتغير اللون للأحمر أو البني .

تحتوي الثمار على عدد من المواد والعناصر الهامة مثل غليكوزيدات انتراكينونية ، والفران غولا وعدد من الفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ب ومواد الرامنوكسانتين والغليكوزيدات والفلافونوئيدية وحمض الكريز وفاني وعدد من المعادن منها البوتاسيوم والحديد والكالسيوم وهي ثمار ناعمة الملمس .

يوجد أنواع من النبق منها ، النبق الذهبي ، والنبق الغدي ، والنبق الفلسطيني والنبق الكروي والنبق المسهل والأنيق وجميعها تحتوي على نفس الفوائد الصحية والقيمة الغذائية

الفوائد الصحية لثمار الكنار

-تحتوي الفاكهة على نسبة عالية من الكربوهيدرات أي أها تحتوي على سكر الجلوكوز والسكروز والفركتوز والزايلوز بجانب محتاوها العالي من الفيتامينات ، فهي مناسبة لإمداد الجسم بالطاقة بجانب احتوائها على الحديد المناسب لتحفيز كرات الدم الحمراء .

-مغلي الفاكهة يستخدم كمطهر معوي وطارد للديدان ، كما أن عصير الفاكهة منعش وخاصة في فصل الصيف .

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-الفاكهة بمثابة مهدي للأعصاب ومعزز لصحة الجهاز المناعي ، ومغلي الفاكهة يساعد في علاج تشنجات الحيض ونزول دم الحيض ولكن يمنع من شرابه الحامل وتكتبي بتناول الفاكهة نفسها لما لها من قيمة غذائية عالية تحتوي عليها .

-مطحون الفاكهة يدخل في صناعة الخبز في قديم الزمان ، يستخدم في عمل كريمات للجسم اليوم لعلاج التهيج الجلدي والالتهابات ، كما أنها مفيدة في علاج الأورام والأمراض الصدرية مثل الربو .

-تدخل الثمار في علاج عدد هائل من الاستخدامات الطبية وصناعة الأدوية مثل الحصبة والإسهال والأمراض الجلدية ولدغات الثعابين ومرض الصرع .

-عصير الثمار يعالج حرقة المعدة .

فوائد شجرة السدر

-يمكن الاستفادة من صمر الكنار في قتل الديدان وتعمل كطارد للديدان المعوية والغازات ، وعند غلي الأوراق وتناولها تعمل على تنظيف المعدة والدم .

-تعتبر من فواتح الشهية ينصح بتناول المشروب قبل تناول الطعام كما أنه منشط للجسم ويجدد نشاطه وحيويته .

-استعمال مسحوق أوراق السدر في علاج القروح واضطرابات الجلد ، ويدخل اليوم في صناعة شامبوهات الشعر ، فهو من العناصر التي تنقي الفروة وتعيد لها التوازن ، يمكن وضع مسحوق الأوراق على المفاصل لعلاجها .

-يتم إنتاج عسل السدر بواسطة أشجار السدر وهو من أشهر أنواع العسل وأغلاها وهو مفيد لوقاية الجسم من الميكروبات التي تسبب له الأمراض ، ويعالج آلام الأسنان واللثة .