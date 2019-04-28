علاج الغدة الدرقية الخاملة بالغذاء

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الغدة الدرقية الخاملة هو اضطراب شائع. فمع قصور الغدة الدرقية ، لا تصنع ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية. تقع الغدة الدرقية في الجزء السفلي الأمامي من الرقبة تنتقل الهرمونات الصادرة عن الغدة عبر مجرى الدم وتؤثر على كل جزء من الجسم تقريبًا ، من قلبك وعقلك ، إلى عضلاتك وبشرتك.

تتحكم الغدة الدرقية في كيفية استخدام خلايا الجسم للطاقة من الغذاء ، وهي عملية تسمى الأيض. كما يؤثر التمثيل الغذائي لديك على درجة حرارة جسمك ، وعلى دقات قلبك ، ومدى حرق السعرات الحرارية. إذا لم يكن لديك ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية ، فإن عمليات الجسم تبطئ. هذا يعني أن جسمك ينتج طاقة أقل ، ويصبح التمثيل الغذائي لديك بطيئًا.

أعراض قصور الغدة الدرقية

قد تكون أعراض قصور الغدة الدرقية غامضة وغالبًا ما تحاكي الحالات الأخرى. قد تشمل:

_ التغييرات في الدورة الشهرية

_ الإمساك الاكتئاب

_ جفاف الجلد وسقوط الشعر

_ الإعياء حساسية أكبر لنزلات البرد

_ بطء معدل ضربات القلب.

_ تورم الغدة الدرقية (تضخم الغدة الدرقية)

الأطفال الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية قد لا تظهر لديهم أعراض. في حالة حدوث الأعراض ، يمكن أن تشمل:

_ برودة اليدين والقدمين

_ الإمساك

_ النعاس الشديد

_ الرغبة في البكاء الشديد

_ نمو ضئيل أو معدوم.

_ انخفاض نسبة العضلات

_ لليرقان الدائم (اصفرار الجلد وبياض العينين).

_ عادات التغذية الرديئة.

_ الانتفاخ..

علاح خمول الغدة الدرقية بالغذاء

المكسرات

تعتبر من المصادر الغذائية التي تحتوي على كمية كبيرة من الطاقة ، وتحتوي على مادة السيلينيوم التي تعمل على تنظيم هرمونات الغدة الدرقية وتعطيها شكلها النشط

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ثمرة واحدة من المكسرات تحتوي على 96 ميكروغرام من السيلينيوم، وهو ما يساوي ضعف الكمية الموصى بها يوميًا من 55 ميكروجرام.

ولكن الحد الأقصى لتناول السيلينيوم هو 400 ميكروغرام في اليوم، لان كثرة تناوله قد تسبب في فقدان الشعر وفشل القلب.

البيض

يحتوي البيض على كلا من السيلينيوم و اليود اللذان يعملان على تنشيط الغدة الدرقية.

البيضة الكبيرة الواحدة تحتوي على حوالي 16 ٪ من اليود، و 20 ٪ من السيلينيوم الذي يحتاج إليه الفرد يومياً .

الألبان

تحتوي الألبان على نسب عالية من اليود ، حيث يعتبر اللبن الزبادي العادي أو القليل الدسم أو الزبادي اليوناني مصدرًا جيدًا – يمكن أن تصل نسبته حوالي 50٪ من الاستهلاك اليومي من اليود ، تناول كوب واحد من الحليب قليل الدسم، يمنح ثلث الاحتياج اليومي من اليود

الدجاج ولحم البقر

الزنك هو عنصر غذائي رئيسي اخر يحتاجه جسمك لتحفيز نشاط الغدة الدرقية.

85 غرام من لحم البقر تحتوي على 7 ملليغرام من الزنك الذي يحتاجه جسمك، في حين أن 85 غرام من لحم الدجاج تحتوي على 2.4 ملليغرام منه.

السمك

يحتوي السمك على نسبة كبيرة جدا من اليود ، حيث تحتوي 93.3 غرام من سمك القد المطبوخ على حوالي 99 ميكروغرام من اليود، أو 66 ٪ من المدخول اليومي الموصى به.

الخضراوات

تناول الخضراوات النيئة أو المطبوخة أو المعصورة وخصوصا الورقية تزيد من نشاط الغدة الدرقية عند الأشخاص.

تحتوي الخضروات على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة والألياف الغذائية، التي لها القدرة على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم المضره بوظائف الغدة الدرقية.

الفراولة

تعتبر الفراولة والتوت الأرضي من أهم الأطعمة المنشطة الغدة الدرقية، فهي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

أسباب قصور الغدة الدرقية

التهاب الغدة الدرقية

هو التهاب في الغدة الدرقية وهو اضطراب المناعة الذاتية، ينتج جسمك أجسامًا مضادة تهاجم وتدمر الغدة الدرقية. قد يحدث هذا الالتهاب أيضًا بسبب عدوى فيروسية. تشمل الأسباب الأخرى لقصور الغدة الدرقية ما يلي:

العلاج الإشعاعي لمنطقة الرقبة

علاج بعض أنواع السرطان ، مثل سرطان الغدد الليمفاوية ، يتطلب إشعاعًا في الرقبة. الإشعاع يدمر الخلايا في الغدة الدرقية. هذا يجعل من الصعب على الغدة إنتاج الهرمون، يوصف العلاج باليود عادة للأشخاص الذين لديهم فرط نشاط الغدة الدرقية ، وهي حالة تعرف باسم فرط نشاط الغدة الدرقية. ولذلك فإن الإشعاع يدمر الخلايا في الغدة الدرقية.

استخدام بعض الأدوية

قد تؤثر بعض الأدوية لعلاج مشاكل القلب والحالات النفسية والسرطان أحيانًا على إنتاج هرمون الغدة الدرقية. وتشمل هذه الأميودارون (Cordarone ، Pacerone) ، والإنترفيرون ألفا ، وجراحة إنترلوكين

الجراحة لإزالة الغدة الدرقية

ستؤدي إلى قصور الغدة الدرقية. إذا تمت إزالة جزء فقط من الغدة الدرقية، فقد تظل الغدة المتبقية قادرة على إنتاج ما يكفي من هرمون لتلبية احتياجات الجسم.

القليل من اليود في النظام الغذائي

يحتاج الغدة الدرقية اليود لإنتاج الهرمون ، فجسمك لا يصنع اليود ، لذلك تحتاج إلى الحصول عليه من خلال نظامك الغذائي. ملح الطعام المعالج باليود غني باليود. تشمل المصادر الغذائية الأخرى لليود المحار وأسماك المياه المالحة والبيض ومنتجات الألبان والأعشاب البحرية.

التهاب الغدة الدرقية بعد الحمل

وهذا ما يسمى التهاب الغدة الدرقية بعد الولادة. عادة ما يكون لدى النساء المصابات بهذه الحالة زيادة حادة في مستويات هرمون الغدة الدرقية تليها انخفاض حاد في إنتاج هرمون الغدة الدرقية. معظم النساء المصابات بالتهاب الغدة الدرقية بعد الولادة سوف يستعيدون وظائف الغدة الدرقية الطبيعية.

مشاكل الغدة الدرقية عند الولادة

قد يولد بعض الأطفال الذين يعانون من الغدة الدرقية التي لم تتطور بشكل صحيح أو لا تعمل بشكل صحيح. ويسمى هذا النوع من قصور الغدة الدرقية قصور قصور الغدة الدرقية الخلقي.

تلف الغدة النخامية أو اضطرابها

نادراً ما تتداخل مشكلة الغدة النخامية مع هرمون الغدة الدرقية. تصنع الغدة النخامية هرمونًا يسمى هرمون محفز الغدة الدرقية (TSH) ، والذي يخبر الغدة الدرقية بمدى هرمونه الذي يجب أن يصنعه ويطلقه. يمكن أن يحدث شكل نادر للغاية من قصور الغدة الدرقية إذا كان المهاد في المخ لا ينتج ما يكفي من هرمون يسمى TRH. يؤثر TRH على إطلاق TSH من الغدة النخامية.

علاج قصور الغدة الدرقية

إذا كنت تعاني من قصور الغدة الدرقية ، فسوف يصف طبيبك هرمون الغدة الدرقية الاصطناعي T4. ويمكن أن تتداخل بعض الأدوية الأخرى مع كيفية امتصاص الجسم لهرمون الغدة الدرقية الاصطناعي. تأكد من معرفة طبيبك لجميع الأدوية والأعشاب والمكملات الغذائية التي تتناولها ، بما في ذلك المنتجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية. ستحتاج إلى اختبارات دم منتظمة للتحقق من مستويات هرمون الغدة الدرقية لديك. قد يحتاج طبيبك إلى ضبط جرعة الدواء من وقت لآخر.

مضاعفات قصور الغدة الدرقية

قد يسبب قصور الغدة الدرقية بعض المضاعفات التالية:

_ مشاكل الغدة الدرقية لدى المرأة الحامل يمكن أن تؤثر على الجنين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ، يتلقى الطفل كل هرمون الغدة الدرقية من الام إذا كانت الأم تعاني من قصور الغدة الدرقية ، فإن الطفل لا يحصل على ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية. هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في النمو العقلي.

_ مستويات منخفضة للغاية من هرمون الغدة الدرقية يمكن أن يسبب حالة تهدد الحياة تسمى الوذمة المخاطية وهي أشد أشكال قصور الغدة الدرقية. يمكن لشخص يعاني من الوذمة المخاطية أن يفقد وعيه أو يذهب إلى غيبوبة. يمكن أن تتسبب الحالة أيضًا في انخفاض درجة حرارة الجسم بدرجة منخفضة جدًا ، مما قد يؤدي إلى الوفاة.