"الصحة المصرية" تحذر من الفسيخ.. و5 علامات لضمان سلامته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شرب 3 لترات من المياه على الأقل يخلصك من الأملاح الزائدة

حذرت وزارة الصحة المصرية من تناول الفسيخ، مؤكدة أنه يمثل خطورة شديدة؛ "نظراً لأن طريقة تحضيره قد تساعد على نمو نوع خطير من البكتيريا، يفرز سموماً قاتلة قد تسبب أضراراً شديدة للمواطنين".

وشددت الوزارة، في بيان الأحد، على ضرورة التأكد من شراء الأسماك المملحة والمدخنة من محلات معروفة خاضعة للإشراف والرقابة، محذرة من شرائها من الباعة الجائلين أو تصنيعها بالمنزل، ووجهت بضرورة التأكد من توافر مجموعة من الاشتراطات في الفسيخ قبل شرائه.





وحصرت الوزارة المصرية علامات سلامته فيما يلي:

- البطن غير منتفخة ولا تنبعث منها رائحة كريهة.

- لحوم الأسماك متماسكة ترتد مرة أخرى بعد الضغط عليها.

- قشورها لامعة متماسكة لا تنتزع بسهولة.

- عيونها بارزة تتميز باللمعان.

- مراعاة أن يكون لون خياشيم الأسماك أحمر أو وردي.





كما حذرت الوزارة من الإسراف في تناول الأسماك المملحة، إذ إنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح قد تصل إلى أكثر من 17% من وزن هذه الأسماك، وقد تسبب ضرراً شديداً خاصةً لمرضى الضغط وأمراض القلب وأمراض الكلى والحوامل والأطفال.

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ونصحت بعدم تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة؛ نظراً لتركيز السموم في هذه المناطق.

ودعت وزارة الصحة المصرية المواطنين في حالة ظهور أي أعراض مرضية مثل جفاف الحلق، صعوبة في البلع، ازدواج الرؤية، وضيق في التنفس، بالتوجه بأقصى سرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم، مؤكدة توافر الأمصال المضادة للسموم بجميع المستشفيات.





بينما قدمت الدكتورة سمر محمود، استشاري التغذية العلاجية، عددا من النصائح لمن يرغب في تناول الفسيخ والرنجة:، وهي:

- اختيار الأنواع قليلة الملح عند الشراء.

- وضع الأسماك المملحة في الفريزر لمدة 24 ساعة على الأقل.

- على مرضى القلب والضغط والحوامل استشارة الطبيب قبل تناول الأسماك المملحة.

- الامتناع عن تناول الأملاح أو منعها قبل شم النسيم بيومين وبعده بيوم.

- شرب 3 لترات من المياه على الأقل؛ للتخلص من الأملاح الزائدة.

- الإكثار من الخضراوات الغنية بالمياه، مثل الخس والبصل والفلفل الرومي، وأيضا الفواكه الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والكنتالوب.