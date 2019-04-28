للمرأة المرضعة في رمضان.. إليك ما هو مسموح وممنوع من ماري بيل حرب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتساءل الكثير من النساء المرضعات دائمًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك عن مدى قدرتهن على الصوم، وحول ما إذا كان سيؤثر ذلك على كمية إدرار الحليب، وتأمين الغذاء اللازم للمولود.

وهنا؛ ذكرت العديد من الدراسات بأن صيام المرأة المرضعة ليس بالأمر الصعب أو المستحيل ،ولكن لا بد من اتباع بعض النصائح الغذائية التي تساعدها على أداء دورها بشكل طبيعي خلال صيامها.

وفي هذا السياق؛ قدمت اختصاصية التغذية في مركز بي بيوتي التجميلي، ماري بيل حرب، في فيديو "فوشيا" مجموعة من النصائح للأم المرضعة في شهر رمضان.