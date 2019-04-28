دراسة حديثة تكشف نتائج خطيرة: هذا ما يُسبّبه الجلوس الطويل بالرجال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت دراسة حديثة عن أن الجلوس المستمر للرجال على الأريكة يتسبب في ضمور عظامهم، وهو المرض الذي كان مرتبطًا في الماضي بالنساء فقط.

ولطالما حذر الأطباء من الجلوس المستمر على الأرائك وأضراره المختلفة، بداية من زيادة الوزن إلى المرحلة الثانية من نوبات السكري، والآن جاءت تلك الدراسة لتؤكد أن ذلك يؤدي أيضًا لتلف العظام، خاصة عند الرجال.

ووجد الباحثون أن معظم الرجال يقضون ساعات طويلة، أكثر من النساء، وهم جالسون على الأريكة؛ ما يعرضهم لتلف العظام، خاصة في منطقة أسفل الظهر.

وتوصل أكاديميون من جامعات دورهام ونيوكاسل إلى نتائج جديدة حول كيفيه حفاظ الرجال على صحة عظامهم، ووضعوا عددًا من الخطوات يوميًا لتلافي ذلك، وهو السير ألف خطوة، وذلك بعد إجراء تجارب على ٢١٤ شخصًا من الجنسين عمر كل منهم ٦٢ عامًا.

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وارتدى كل مشارك جهازًا يراقبه لمدة سبعة أيام متتالية لقياس نشاطه البدني والوقت المستغرق في الجلوس.

وتم تسجيل عدد خطواتهم اليومية ومقارنتها بتوصيات الصحة العامة، وتوصل الباحثون إلى أن المشاركين الذين يستغرقون ١٥٠ دقيقة أسبوعيًا في النشاط البدني الخفيف لديهم قوة عظام أفضل من المشاركين الذين يعيشون حياة نمطية تجعلهم يجلسون لأوقات طويلة.

وقال الباحثون إن الهدف من هذه الدراسة هو إيصال رسالة هامة جدًا، وهي أنه يجب على كل شخص الحفاظ على نشاطه وتقليل عدد ساعات نومه.

وتعد الدراسة التي نشرت في مجلة الصحة العامة، هي الأولى التي تُظهر أن نمط الحياة الروتيني لدى الرجال يرتبط بضعف وهشاشة العظام، وهو المرض الأكثر شيوعًا بين النساء، خاصة بعد انقطاع الطمث.