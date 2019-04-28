لارا دونالد ترامب تدَّعي سقوط ألمانيا بسبب تدفّق النازحين إليها

واشنطن - لايف ستايل
اعتبرت لارا ترامب عقيلة أريك ترامب نجل الرئيس الأميركي، أن قبول ألمانيا النازحين بموجب سياسات الهجرة التي اعتمدتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أدى إلى "سقوط" هذا البلد.
وقالت لارا ترامب، وهي الوجه الدعائي لحملة إعادة انتخاب دونالد ترامب عام 2020، في حديث لقناة "فوكس نيوز"، إن تدفق النازحين والمهاجرين تسبب في "سقوط ألمانيا"، مضيفة أن "هذا الخيار بين أسوأ ما ألمّ بألمانيا"، وأشارت في سياق دفاعها عن سياسات حماها ترامب المتعلقة بالهجرة إلى أن "الرئيس يدرك ذلك، وهو يحاول الحؤول دون حدوث مثل هذا هنا، لكن على الكونغرس أن يُعدّ العدة للقيام بما يخدم الشعب الأيركي".
وقوبلت هذه التصريحات على الفور بردود عنيفة من رواد شبكات التواصل الذين ساقوا بعض الأمثلة على المحن التاريخية التي لحقت بألمانيا، ومنها بروز النظام النازي والحرب العالمية الثانية.
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