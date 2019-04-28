شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك في شم النسيم بالترمس..هيحمى قلبك ويطهر جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الترمس من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، والتي تفيده وتحد من الإصابة بالعديد من الأمراض، فهو يحتوي علي فيتامين ب، والألياف الهامة لجسمك، والبروتين والعديد من البروتينات الهامة لك، وعند الاحتفال بشم النسيم يسعي المصريون علي تناول الترمس كنوع من أنواع الاحتفال.

فوائد الترمس وخلال دلع جسمك سنتعرف علي الفوائد الصحية لتناول الترمس، وذلك وفقا لموقع "healthline". فوائد الترمس

فوائد الترمس -من الأطعمة الهامة والمفيدة لصحة القلب، فتناوله يقلل فرص الاصابة بانسداد في الشرايين، أو التعرض لاي شيء سيئ. -يحمي الكلي من الاصابة بالأمراض، أو المضاعفات، وذلك يرجع لأنه مدر للبول فيعمل علي تنظيفها جيدا. - يعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم، والحد من ارتفاعه. Advertisements

فوائد تناول الترمس -مقوي للأعصاب الجسم ويحد من تعرضها لاي مشاكل كالالتهاب الاعصاب أو ما شابه ذلك. -يساعد في انتظام نسبة الكولسترول في الدم، ويحد من ارتفاعه. -يحافظ علي صحة المعدة والأمعاء، ويحد من تعرضها لأي مشاكل. -يعد من الأطعمة التي تحد من الإصابة بالإمساك، وذلك يرجع لاحتوائه علي الألياف التي تعمل علي زيادة حركة الامعاء. -تناوله يساهم في تنشيط خلايا الجسم، والحد من التعرض للكسل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دلع جسمك في شم النسيم بالترمس..هيحمى قلبك ويطهر جسمك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.