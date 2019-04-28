شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تحافظ على الجهاز الهضمى..5 أطعمة مينفعش تاكلها من غير ما تطبخها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا ما تعرف النفس خطورة تناول اللحوم النيئة والبيض لحملهم بكتيريا السالمونيلا، ولكن هناك الكثير من الأطعمة الأخرى التي تريد طبخها بالتأكيد قبل الأكل ، وقد تفاجأ من البعض منها وذلك وفقا لتقرير موقع "foodforbetterhealth" ٠





البطاطس تناول البطاطس النيئة يمكن أن يسبب تأثيرات معوية غير مرغوب فيها ، لأنها تحتوي على نشاء مقاوم للهضم، والأكثر من ذلك انه اذا تم وضعها وقتا طويلا في منطقة دافئة أو رطبة، فإنها يمكن أن تتحول إلى اللون الأخضر ويتطور السن فيها الذى يسمى سولانين و قد يسبب التسمم الغذائى فى حال تناوله.



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حبوب الفاصوليا الحمراء حبوب الفاصوليا الحمراء

حبوب الفاصوليا الحمراء مليئة بالبروتين والألياف ومضادات الأكسدة ، ولكن تناولها نيئًا قد يؤدي إلى حدوث تلف في معدتك لأنها تحتوي على فيتوهيماتاجلوتينين السمية، والتي يمكن أن تسبب عدم راحة في الجهاز الهضمي وأعراض مشابهة للتسمم الغذائي، لذا تأكد من غلي حبوب الفاصوليا لمدة 10 دقائق على الأقل قبل تناولها.





الحليب

يعتبر الحليب الخام خطير، فقد يحتوي الحليب الذي يأتي مباشرة من بقرة دون مبستر، على بكتيريا ضارة مثل E. coli و Salmonella.

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وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، فإن الحليب الخام يكون أكثر عرضة بمقدار 150 مرة للتسبب في أمراض منقولة بالغذاء مقارنة بمنتجات الألبان الأخرى.





الدقيق قد يشمل تناول الدقيق المطبوخ خطر على صحتك و في السنوات الأخيرة ، حددت إدارة الأغذية والعقاقير ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الدقيق الخام كخطر صحي محتمل، لانه خلال رحلته من ساق القمح إلى رف السوبر ماركت ، قد يكون الدقيق ملامسًا لمسببات الأمراض مثل E. coli ، والتي لا يمكن قتلها إلا عن طريق الطهي.



باذنجان الباذنجان

الباذنجان يحتوي على السولانين، وهو نفس السم الذي يجعل البطاطس النيئة، ويحتوي "الباذنجان الصغير" على وجه الخصوص أو الباذنجان الذي تم حصاده في وقت مبكر من حياته النباتية، على معظم هذه السموم.