3 عوامل بيئية وراء تسوس أسنان الأطفال

خلصت دراسة حديثة أجريت على توائم في أستراليا إلى أن هناك عوامل بيئية تبدو مسؤولة بشكل أكبر من الجينات عن إصابة أسنان الأطفال بالتسوس.

وأوضحت الدراسة أن 3 عوامل بيئية لها تأثير على زيادة احتمالات الإصابة بالتسوس والتجاويف، وهي السمنة لدى الأم، والعيوب في مينا الأسنان، وقلة المياه المعالجة بالفلوريد.

وأجرى الباحثون الدراسة على 345 من التوائم، منذ مرحلة الحمل عند 24 أسبوعا وحتى بلوغهم 6 سنوات من العمر، وخضعوا جميعا لفحص الأسنان، وبوصولهم لسن الـ6 أصيب 32% من الأطفال بالتسوس، فيما أصيب 24% بتجاويف في الأسنان.

ولمعرفة مدى تأثير الجينات الوراثية في احتمالات الإصابة بالتسوس، فحص الباحثون نسبة تكرار إصابة التوائم المتطابقة في المجموعة، بالتالي لديهما ذات الخريطة الجينية، مقارنة بالتوائم غير المتطابقة التي يشترك الطفلان فيها عادة في نصف خريطة الجينات.

وخلص الباحثون إلى أن احتمالات إصابة طفلين توأم، متطابقين أو غير متطابقين، بالتسوس وتجاويف الأسنان كانت متساوية تقريبا، بما يشير إلى أن الجينات لا تفسر كثيرا فيما يتعلق بصحة الفم والأسنان.

Advertisements

وقالت كبيرة الباحثين في الدراسة، ميهيري سيلفا، من جامعة ملبورن: "بناء على ذلك تُعد العوامل المؤثرة بيئية في أغلبها ويمكن تعديلها، هذا قد يدحض فكرة أن الأفراد مقدر لهم جينيا أن تكون أسنانهم ضعيفة، ويدفعنا للتوصل إلى طرق لمعالجة عوامل الخطر التي نعلم أنها مهمة لصحة الإنسان".

وأشار الباحثون في الدراسة، التي نشرت في دورية طب الأطفال (بدياتركس)، إلى أن ما يتراوح بين 60 و90% من الأطفال في سن المدرسة حول العالم يعانون من تسوس الأسنان، ما قد يتسبب في ألم والتهاب ودخولهم للمستشفى.

ويمكن أيضا لألم الأسنان أن يتسبب في الغياب عن المدرسة وسوء التغذية، بما يؤثر سلبا على نمو وتطور الأطفال ويؤثر سلبا أيضا على جودة حياة الأطفال والآباء على السواء.

وأضاف فريق الدراسة أن صحة الأسنان في الطفولة هي أقوى مؤشر على صحتها لدى البالغين.

وقالت سيلفا: "بناء على تلك النتائج من كل الأبحاث المتاحة، بما فيها دراستنا، على الوالدين والأسر التركيز على ممارسة العادات الصحية بشكل عام بما يشمل النظام الغذائي قليل السكريات وتنظيف الأسنان بانتظام".

