شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: حقن الخلايا الداعمة لنمو الأوعية الدموية قد يساعد الكتل العضلية المفقودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت دراسة حديثة أن حقن الخلايا الداعمة لنمو الأوعية الدموية قد يساعد الكتل العضلية المفقودة.

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وأُجريت الدراسة- التي نُشرت نتائجها في عدد أبريل الجاري من مجلة «ذي فاسيب» الطبية في جامعة واشنطن- على الفئران البالغة، ومن المتوقع أن تساعد النتائج الجديدة في استعادة الكتل العضلية المفقودة لدى كبار السن أو البالغين المعوقين.

وقال كبير الباحثين في جامعة واشنطن، مارنى بوبارت: «عندما أصبحت الفئران متنقلة- مرة أخرى- قمنا بزرع الخلايا الداعمة، ووجدنا أنه كان هناك انتعاش كامل لكل من كتلة العضلات والأوعية الدموية أيضًا، وكان لدى الفئران- التي تلقت الحقن- تحسن أفضل بكثير من تلك التي استعادت الحركة دون الحقن»، كما لاحظ الفريق البحثي أن عجز العضلات ذاته أدى إلى انخفاض كبير في وفرة «البيريكس» في أنسجة العضلات المصابة.

وأضاف الباحثون: «نعلم أنك إذا كنت تعاني ضعفًا- على سبيل المثال- نتيجة الراحة الطويلة في الفراش أو عدم تجزئة الجسم في فريق عمل، فأنت تفقد كتلة العضلات، وحتى عند الخروج من هذه الحالة من عدم الحركة والبدء في تحريك عضلاتك مرة أخرى، فهذه عملية بطيئة طويلة للغاية من الانتعاش».