شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف من غير المدخنين يموتون سنويا بسبب سرطان الرئة فى إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن الآلاف من غير المدخنين يموتون سنويا من سرطان الرئة بسبب تلوث الهواء والمواد الأخرى المسببة للسرطان.

وأوضحت الهيئة، وفقا لصحيفة (تليجراف) البريطانية، أن حوالي 6 آلاف شخص ممن لم يدخنوا في حياتهم مطلقا يموتون سنويا في بريطانيا نتيجة المرض.

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ومع ذلك، ونظرا لأن سرطان الرئة لا يزال يعتبر مرضًا يصيب المدخنين، فإن التشخيص لدى غير المدخنين يكون متأخراً في كثير من الأحيان.

ودعت مجموعة من خبراء الطب التنفسي والصحة العامة، في مقال بمجلة الجمعية الملكية للطب، إلى منح سرطان الرئة لدى غير المدخنين اهتماما أكبر.