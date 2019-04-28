شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أفضل الطرق لعلاج حروق الجسم والتخلص من أثارها؟.. اعرف التفاصيل مع دكتور وائل يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختلف درجات الحروق التي يتعرض لها جسم الإنسان، ويختلف معها عمق الأثار والندبات التي تتركها، ولكن ما لا يدركه البعض أن التعامل بشكل أولي مع الحروق تحدث فارقًا حقيقيا في علاجها، حيث إن هناك العديد من الأساليب الخاطئة التي يلجأ لها البعض بمجرد التعرض للحروق سواء كانت بسيطة أو عميقة، وفي التقرير التالي يسرد الدكتور وائل يحيى، استشاري جراحة التجميل والحروق، بعض الأساليب الخاطئة الشائعة في التعامل مع الحروق، وأهم الخطوات الصحيحة التي يجب أن تتخذ لعلاجها سواء من خلال العلاج الطبيعي أو تقنيات التجميل المختلفة .

بداية ما هى الأساليب السليمة فى التعامل مع الحروق؟

الحرق عبارة عن تلف في أنسجة الجلد وتختلف شدته ودرجاته، ولكن إذا تعرضت لحرق بسيط من الدرجة الأولى، فلا تقوم بلمس مكان الحرق، ويجب أن تضع المنطقة المتأثرة بالحرق تحت الماء الجاري "صنبور المياه" في أسرع وقت لمدة 10 إلي 15 دقيقة، ولا تلجأ نهائيًا لاستخدام الثلج لأنه يؤدى إلى تلف الأنسجة بشكل أكبر .

كيف تتم إزالة أثار الحروق؟

عملية إزالة أثار الحروق تعتمد على استخدام أجزاء من الجلد السليم في الجسم ووضعها في المناطق التي تضررت من الحرق من خلال الجراحة حتى لا تترك أثرا، أو عن طريق استخدام أجهزة الليزر في إزالة الندوب والجروح الناتجة عن أثار الحرق.

ما هي خطوات إجراء جراحة لإزالة أثار الحروق؟

- في البداية يتم إدخال بالون من السيليكون تحت إحدى مناطق الجلد، وملئه تدريجيا بالماء بحيث يتمدد الجلد بما يسمح باستئصال مساحة كافية من الجلد تسمح بتغطية الحرق وإزالة أثاره نهائيًا دون أن تتعرض منطقة أخرى جديدة من الجسم لندبة كبيرة .

ومن مميزات هذه الطريقة الحديثة أنها تغنينا عن أساليب زراعة الجلد القديمة، والتي تضطرنا إلي زراعة جلد غريب عن الجسد (كما في الطرق التي كانت سائدة قديماً لعلاج الحروق)، والتي كانت تواجه مشكلة أحيانا برفض الجسم للجلد المزروع من منطقة أخرى، مما يضطر المريض لتناول مثبطات المناعة التي تساعد على تقبل الجسم للجلد الجديد الذي تم زراعته، لكن في التقنية الحديثة الجلد المزروع لتغطية الحرق مأخوذ من نفس الشخص فلا يعتبره الجسم عضو غريب ولا يتعرض له بالهجوم المناعي.



كيف يتم علاج الحروق جراحيًا

ماذا عن إزالة أثار الحروق بالليزر؟

تعتبر هذه الطريقة حديثة نسبيًا، إلا أنها شكلت ثورة في عالم عمليات التجميل، حيث تم التوصل مؤخراً إلى أن بعض موجات الليزر يمكنها المساهمة في التخلص من اثار الحروق والندوب، كما يمكنها توحيد لون البشرة، وهو أمر بسيط ولا يتطلب أكثر من وضع مخدر موضعي وتحديد مكان الحرق، ثم يستخدم الجهاز المناسب بالشدة المناسبة لفترة كافية بمهارة ودقة فائقة من قبل الطبيب، يعد التعافي من عملية علاج أثار الحروق بالليزر بسيط للغاية، ولا يستلزم أكثر من تجنب التعرض لأشعة الشمس واستخدام بعض المستحضرات المرطبة والمضادة للالتهاب على موضع العلاج مع تكرار الجلسات بحسب الحاجة وبعدها تظهر نتائج العلاج.

ماهو الوقت الذى يستغرقه المريض في التعافي من أثار الحروق؟

يستغرق التعافي من العملية الجراحية لعلاج أثار الحروق بعض الوقت، فهو يتم خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وبضعة أسابيع بحسب حالة المريض الصحية وطبيعة التئام الجروح لديه، و يجب في هذه الفترة أن يلتزم المريض بتعليمات الطبيب.



كيف تتم ازالة آثار الحروق بالليزر

متى يصبح التدخل بالجراحات التجميلية ضرورة؟ وماهى الحالات التي يمكن علاجها باستخدام الليزر؟

كلما كانت درجة الحرق عميقة، كلما كان العلاج بالليزر أصعب ويفضل الطبيب في تلك الحالة اللجوء إلى الجراحة، أيضا مكان الحرق وسُمك الجلد في هذا المكان عامل أساسي في تحديد آلية العملية التي تتم ، فبعض الأماكن مثل الذراعين والساقين تناسبها استخدام الليزر أكثر في حين أن منطقة الظهر مناسبة للجراحة أكثر، و حالة جلد المريض وعن ما اذا كان يتمتع بالمرونة اللازمة للخضوع للعملية الجراحية ، و كلما زاد تليف الأنسجة في مكان الحرق كلما كان الأفضل اللجوء إلى إزالة هذا النسيج جراحياً.

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كيف يتم التحضير للعملية؟

يتم التحضير للعملية من خلال فحص جلد المريض جيداً وفحص حالته الجسدية والصحية، وقد يستلزم الأمر إجراء بعض التحاليل لتحديد الطريقة المناسبة للعلاج، بعدها يبدأ الطبيب في إعطاء المريض التعليمات اللازمة بشأن الأدوية التي يجب عليه تناولها قبل العملية الجراحية، والتعليمات اللازمة للمرور بفترة تعافي جيدة ويبدأ تجهيز المريض لبدء عملية العلاج.

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