شكرا لقرائتكم خبر عن فى شم النسيم علاجات طبيعية هتحافظ على معدتك بعد أكل الرنجة والفسيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، قد يؤدى كثرة تناول الفسيخ والرنجة بكميات كبيرة تعرض الإنسان إلى للإصابة بنوبات من الإسهال وضيق التنفس، وقد يؤدى الأمر إلى شلل فى العضلات.



الرنجة

تناول كميات كبيرة من الصوديوم يمكن أن يسبب أو يزيد من ارتفاع ضغط الدم وفقا لتقرير موقع " livestrong"، نظرًا لأن الصوديوم يلعب دورًا مهمًا فى توازن السوائل فى الجسم، فقد يؤدى استهلاك الصوديوم الزائد أيضًا إلى احتباس السوائل.

يحدث هذا بسبب أن هناك طفيليات معينة توجد فى الفسيخ الذى يخزن لشم النسيم، هذه الطفيليات إذا انتقلت إلى الإنسان تصيبه بالمغص الشديد، والقيء وربما يؤدى ذلك إلى الإصابة بتليف فى صمامات القلب والجلطات الدموية.



الانتفاخ وعلاجه بعد الرنجة

ووفقا لتقارير طبية نعرض ما يجب فعله خلال شم النسيم:

· تناول الأدوية الطبيعية للقولون والجهاز الهضمى والتى تحتوى على تركيبة تعمل كمضاد للتقلصات والمغص.

· لعلاج الانتفاخ استخدام الأدوية التى تحتوى على المواد الفعالة مثل "بابين، سانزيم، ديهيدروكولات الصوديوم، دايسيلومين، سايميثيكون".

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· استخدام أنواع من الأقراص الطبيعية أيضا والتى تستخدم لتحسين عملية الهضم وتعزيز وظائف الجهاز الهضمى وعلاج التهاب القولون تحتوى على مواد:



الانتفاخ من شم النسيم

· " بيبسين PEPSIN " وهو واحد من إنزيمات الهضم الأساسية الذى يلعب دورا مهما فى هضم البروتينات.

· "برومولين BROMOLINE "، وهو إنزيم هضم قوى يستخرج من ثمرة البابايا.

· " مستخلص زهرة الكاموميل ( البابونج )" لتحسين وظائف الجهاز الهضمى.

· مستخلص زيت الشمر، الذى يخفف من حرقة المعدة والتخلص من الغازات المعوية والانتفاخ.

· "زيت مستخلص الينسون" الذى يساعد فى التخلص من الغازات والانتفاخات.

· مستخلص زيت النعناع، للتخلص أيضا من الغازات.