طفلك في شهره ال...17 يميز ألعابه لونًا وشكلًا ونوعًا!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 أبريل 2019 01:20 مساءً - ها هو حبيبك الصغير وقد بدأت تتعرفين على طباعه؛ يفاجئك بإظهاره لروح المساعدة، يحب تقليدك في التنظيف بالمكنسة وإخراج الملابس من الغسالة، يغسل أسنانه وحده ويهدهد ألعابه وعرائسه، ليبدأ دورك في تطويع سلوكياته وتعويده على السلوكيات الطيبة...الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال يستكمل بقية التطورات.

طفلك بدأ يكون برجًا من 4 مكعبات، يقلب صفحات الكتاب، يصعد الدرج، ينزع أحد ملابسه ويطعم لعبته خلال لعبه، ويعرف صورتين من مجموعة الصور، أصبح يغسل أسنانه وحده ويهدهد عروسته وألعابه، ويميز بين اللعب حسب اللون والشكل والنوع، ويعشق الرسم والتلوين ولعبة الفقاعات.

عليك مساعدة طفلك تدريجيًا للتفرقة بين النوم واليقظة؛ فلا تتركيه ينام ويستيقظ ثم ينام من جديد من دون تدخل منك، والأفضل أن يعتاد على وضعه في الفراش حينما تشعرين بحاجته للنوم، وأن تذهبي لإيقاظه حينما يكون يقظًا...مع مجالسته وغمره بالحنان.

ظهور الأسنان تتم في ازدواج بمعنى: ظهور سنة واحدة على أحد جانبي الخط السفلى للفك، والأخرى على الجانب العلوي...علمًا بأن أسنان الفك السفلى تظهر أولًا ثم بعد ذلك أسنان الفك العلوي، وتتعاقب الأسنان في الظهور في ثنائيات.

عادة مص الطفل للإبهام بطريقة معينة تدفع الفك العلوي إلى الأمام؛ مما ينتج عنه عيوب شكلية في وضع الأسنان قد يحتاج لتقويم... والذي يبدأ بعد العام الثالث عشر وليس قبل ذلك.

طباع طفلك تبدأ في الوضوح؛ ما بين طفل هادئ مستقر منتظم، يأكل وينام ولا يسبب إزعاجًا للأهل، وبين طفل قلق لا يهدأ، كثير البكاء وكثير المطالب ومصدر إزعاج للأسرة كلها، وكل ما تستطيعينه: محاولة جادة لتطبيع طفلك وتعليمه قواعد الاحترام والالتزام.

قدرة طفلك على رفض الطعام تزداد؛ يبدأ تعلم اللعب بطعامه وتقليبه بالملعقة فيسقط بعضٌ منه، أو يضع بعضًا منه في شعره أو أي مكان آخر عدا فمه، كما أنه يستمتع بإلقاء الطعام من فمه أو حين يتقيؤه، ولا يرى سببًا يدعوه إلى استعجال تناول الطعام.

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متوسط الوزن 11.200 كجم للذكور، و10.550 كجم للإناث حتى نهاية العامين، (العمر بالسنين×2)+8= الوزن بالكيلوغرام، والطول: إذا كان 75 سم عند نهاية العام الأول، يصبح 87 سم ونصفًا عند نهاية العام الثاني.

تذكري: أن المناعة الطبيعية ضد بعض الأمراض التي اكتسبها طفلك منك تستمر في الشهور الأولى من عمره، ولكنه مع نهاية عامه الأول وعلى مدى خمس سنوات من عمره يصبح معرضًا للكثير من الأمراض.

تذكري: أن هناك جرعتين أساسيتين لتنشيط وتكوين مناعة قوية دائمة مدى العمر للطفل في سن سنة ونصف وما فوق، وفي سن أربع سنوات، ولا تطعميه إذا كان مصابًا ببرد شديد أو نزلة شعبية، أو مرض حاد مثل الجديري أو الغدة النكفية؛ حتى لا يفقد اللقاح فاعليته.

أغلب حالات تقوس الساقين ليست مرضية...تعرف بالتقوس الفسيولوجي؛ وتختفي عند نهاية العام الثاني، وتصبح الأرجل مستقيمة تلقائيًا.

أشعري طفلك بالزهو والتفاخر وامنحيه الكثير من الثناء مع كل تطور تلاحظينه واسمحي له بمساعدتك؛ مما يبعث على إسعاده ويؤدي إلى نتائج مثمرة.