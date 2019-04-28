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وفاة عارض أزياء على منصة أسبوع الموضة في ساو باولو

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توفي عارض أزياء برازيلي في السادسة والعشرين من العمر فجأة، السبت، خلال عرض أقيم في إطار فعاليات أسبوع الموضة في ساو باولو، وفقا للعين الإخبارية.

وكشف منظمو الحدث عن أن "العارض تاليس سوريس توفي نتيجة تعرضه لوعكة صحية خلال عرض لماركة أوكسا" البرازيلية". 

وقد فقد الشاب المعروف في أوساط الموضة باسم تاليس كوتا وعيه عندما كان يستدير لمغادرة المنصة. 

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وسرعان ما تدخّل عناصر الإسعاف الموجودون في الموقع أمام أعين الجمهور المذهول. 

وأعربت إدارة "أوكسا" عن صدمتها الكبيرة بهذه الحادثة عبر حسابها على "أنستقرام". 

ويعدّ أسبوع الموضة في ساو باولو أهمّ الفعاليات في مجال الموضة في أمريكا اللاتينية، وهو انطلق في الثاني والعشرين من نيسان/أبريل الجاري واختتم السبت.

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